Explota una pipa de gas en el Puente de la Concordia y deja al menos 57 heridos en CDMX

Ciudad de México.- La tarde de este miércoles 10 de septiembre de 2025 se registró la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, dejando un saldo preliminar de 57 personas heridas, entre ellas al menos 19 víctimas con quemaduras graves. Personal de la Dirección Ejecutiva de Protección Civil confirmó una primera lista de lesionados, quienes fueron trasladados a hospitales de la zona para recibir atención médica.

Con respecto a este lamentable suceso, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que giró instrucciones para Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), y Myriam Urzúa, encargada de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, para que supervisen las labores en el área donde se suscitó el incidente.

Equipos de emergencia se dirigen hacia el Puente de la Concordia, para atender un incendio derivado de una explosión de una pipa de gas. Instruí a los secretarios @PabloVazC de @SSC_CDMX y a Myriam Urzúa de @SGIRPC_CDMX que supervisen los trabajos en el lugar del hecho, para apoyar a toda persona que así lo requiera. Los servicios de movilidad de @STECDMX se encuentran suspendidos. Permita el paso de los vehículos de emergencias. Seguimos informando", escribió la mandataria en la red social X.

Suman 57 personas lesionadas tras explosión de pipa en Puente de la Concordia.



La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que de las víctimas, 19 están graves y fueron trasladados a diversos hospitales de la zona.



uD83DuDDDE? Lizbeth Hernández vía @Radio_Formula… — Azucena Uresti (@azucenau) September 10, 2025

En una primera instancia, el percance movilizó a cuerpos de atención inmediata, entre ellos cuatro ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y una Unidad Especial de Rescate, los cuales se dirigieron hacia el área siniestrada para cumplir con las labores correspondientes. Elementos de la SSC-CDMX establecieron cortes viales y rutas de acceso prioritario para facilitar el desplazamiento del Cuerpo de Bomberos, personal médico y equipos especializados.

Al lugar también acudió personal del Centro Regional de Valle de Chalco para apoyar en las labores. El jefe de bomberos capitalino confirmó que la pipa se encuentra al 30 por ciento de su capacidad mientras continúan los trabajos de emergencia en el área. En redes sociales se difundieron imágenes de la explosión que alcanzó varios metros de altura, generando pánico entre los vecinos del sector y usuarios estación Santa Marta de la Línea A del Metro de la Ciudad de México.

También se indicó el arribo por parte de peritos en siniestros de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, quienes llevan a cabo la inspección ocular y toman muestras de los vehículos incendiados, principalmente de las pipas, para conocer los motivos que originaron la explosión e incendio.

Reportan al menos 18 heridos tras la explosión de una pipa de gas en Puente de la Concordia. Captan momento exacto en que explota el vehículo, provocando intensas llamas



Captan momento exacto en que explota el vehículo, provocando intensas llamas uD83DuDD25 pic.twitter.com/7YKjpJt2rG — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 10, 2025

