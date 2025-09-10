FGR investiga muerte de capitán de Semar en Puerto Peñasco, Sonora: Sheinbaum se pronuncia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este miércoles 10 de septiembre, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano se pronunció sobre la muerte accidental de un capitán de la Secretaría de Marina (Semar) en Puerto Peñasco, estado de Sonora.

Ante los medios de comunicación reunidos este miércoles, la mandataria mexicana confirmó que la muerte de Adrián Omar 'N', capitán de la Semar, ocurrida durante una práctica de tiro en Puerto Peñasco, Sonora, será investigada por la Fiscalía General de la República (FGR).

Apuntó que si bien las primeras indagatorias sugieren que se trató de un accidente, las autoridades federales realizarán las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y garantizar el respeto a los familiares del elemento naval. Sheinbaum Pardo señaló que el caso ya fue atraído por la FGR y enfatizó la necesidad de mantener la prudencia respecto a la información que se difunde sobre el suceso, especialmente, en medio del caso de corrupción que vive la Semar respecto al huachicol fiscal.

La mandataria pidió respeto hacia los familiares del capitán y subrayó que las conclusiones preliminares indican un accidente, pero que es necesario agotar las investigaciones: "Hay que hacer una investigación, hasta ahora parece que fue un accidente, pero hay que hacer una investigación, por respeto a la víctima y a situación. Ya informará el Gabinete de Seguridad".

Esto se sabe de la muerte del capitán de la Semar en Sonora

Este martes 9 de septiembre, la Semar, a través de sus canales oficiales, expresó sus condolencias y solidaridad hacia los familiares del capitán Adrián Omar 'N', reiterando su respaldo conforme a lo establecido por la ley. La institución destacó que el elemento falleció durante un ejercicio de práctica de tiro real en Puerto Peñasco.

Este deceso se suma al reciente caso del capitán Abraham Jeremías 'N', quien fue hallado sin vida en el puerto de Altamira, Tamaulipas, en un caso confirmado como suicidio.

Sobre este segundo hecho, versiones de medios señalan que el capitán Abraham Jeremías 'N' podría estar relacionado con una red de contrabando de combustible, conocida como huachicol fiscal, que fue desarticulada recientemente con el arresto de 14 marinos, funcionarios aduaneros y empresarios presuntamente vinculados con la operación ilícita. La presidenta Sheinbaum recordó que, aunque el se trató de un suicidio, este no estaba vinculado con la investigación del huachicol fiscal y requiere ser analizado de manera independiente para determinar las causas y responsabilidades.

Fuente: Tribuna