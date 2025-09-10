FOTOS: Policía salva a bebé de explosión de pipa en Iztapalapa; la madre sufre quemaduras

Ciudad de México.- Un elemento de policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se vistió de héroe al salvar a un bebé de sufrir quemaduras en la explosión de la pipa de gas en el puente de 'La Concordia', en la alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México. Sin embargo, la madre del menor sí sufrió quemaduras, así quedó registrado en una serie de imágenes que se compartieron en redes sociales. Como en TRIBUNA te hemos informado, esta explosión causó llamas de 30 metros y dejó, hasta el momento, 57 personas heridas y 19 de ellas con quemaduras graves.

Este policía no dudó en actuar para rescatar a la mujer y al pequeño. El elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ingresó a la zona de riesgo y sacó a la mujer y al bebé de las llamas; como ya se informó, la mujer sí presentó quemaduras, pero afortunadamente el menor no. Las autoridades médicas en el lugar confirmaron que ambos se encontraban estables, pero aun así fueron trasladados al Hospital Zaragoza para la valoración médica que corresponde. De momento, el estado de salud de ambos se desconoce.

Por otra parte, se sabe que entre los afectados se encuentran tres bebés; dos de ellos entre 1 y 2 años y uno más de 6 meses. La acción de este policía fue aplaudida en el momento y en redes sociales se han viralizado las imágenes que han causado conmoción y esperanza ante esta catástrofe que se registró en la Ciudad de México. "Entre llamas y caos, el agente logró ponerlo a salvo. Acto de valentía que refleja el compromiso de quienes protegen la vida", compartió la periodista Janeth León M en X, antes Twitter.

Así fue la explosión de la pipa en Iztapalapa

Este miércoles 10 de septiembre se registró la fuerte explosión de la pipa de gas en la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del puente de 'La Concordia', en la colonia Ermita Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa; el hecho fue a las 14:20 horas. Se trata de una pipa de gas LP, de una capacidad de 49 mil 500 litros. La causa principal del hecho fue la volcadura del vehículo, lo que provocó una fuga y posteriormente la explosión. De momento no hay víctimas mortales, según lo dicho por la jefa de Gobierno en la Ciudad de México, Clara Brugada, y la titular de Protección Civil, Myriam Urzúa.

