Fuerte accidente en Nuevo León moviliza a las autoridades: Confirman una víctima mortal

Apodaca, Nuevo León.- La noche de este martes 9 de septiembre de 2025, corporaciones de diferentes niveles del Gobierno de Nuevo León (NL) y personal de Servicios de Emergencia desplegaron un fuerte operativo en el municipio de Apodaca tras el reporte de un accidente vial. Este siniestro que dejó como saldo un hombre sin vida, cuya identidad aún se desconoce. Las autoridades ya investiga.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron la noche de ayer, martes 9 de septiembre, alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, sobre la avenida Carlos Salinas de Gortari, a la altura de la colonia José María Garza Ponce. Se detalló que el conductor de un automóvil Jetta blanco, presuntamente, circulaba a exceso de velocidad, lo que provocó que perdiera el control de la unidad y terminara estrellándose de manera frontal contra una estructura de concreto.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Las indagatorias iniciales señalaron que la velocidad, sumado a la falta del cinturón de seguridad, provocaron que el masculino saliera proyectado y quedara prensado. Testigos que vieron el fuerte accidente dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia mediante el número 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, entre otras corporaciones.

A pesar de la rápida respuesta, los rescatistas confirmaron que el hombre había perdido la vida de manera instantánea, quedando prensado dentro de la unidad; para extraer el cuerpo, fue necesario el uso de equipo hidráulico. Elementos de Tránsito municipal y personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Apodaca (SSP) aseguraron el área y cerraron de manera parcial la circulación con dirección al poniente para realizar las diligencias correspondientes.

Al lugar también arribaron especialistas del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, quienes recabaron evidencias, para integrarlas a una nueva carpeta de investigación. A la fecha de publicación de esta nota, la víctima no ha sido identificada, por lo que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la realización de la autopsia de ley.

Fuente: Tribuna