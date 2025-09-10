Hermosillo: Dos jardineros sufren lesiones por ataque de abejas en su jornada laboral

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles 10 de septiembre de 2025, alrededor de las 9:00 horas, trabajadores de jardinería cumplían con su labor en el cruce del bulevar Colosio y Quiroga, al poniente de Hermosillo, en la colonia Encantada Residencial, cuando algo que nadie imaginaba ocurrió: un movimiento accidental a un panal de abejas provocó que estos insectos comenzaran a picarles.

De acuerdo con medios locales, la situación dejó a dos personas lesionadas, por lo que al sitio acudieron elementos de Bomberos, quienes en primera instancia les proporcionaron primeros auxilios. Afortunadamente, después llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron con mayor cuidado las picaduras. Es necesario mencionar que no fue necesario trasladar a ningún involucrado a un hospital para recibir atención médica.

Por su parte, los bomberos se hicieron cargo de las abejas para evitar que otras personas en la zona resultaran afectadas, ya que se trata de un punto de la ciudad por donde incluso pueden transitar niños. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo qué sucedió exactamente con la colmena, aunque se espera que haya sido colocada en un lugar seguro donde no pueda dañar a ningún ser vivo.

Dos lesionados

MedlinePlus, biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, considera que la gran mayoría de las picaduras no requieren valoración médica. En la mayoría de los casos, solo se debe extraer el aguijón; no obstante, un consejo muy útil es no utilizar pinzas, ya que se corre el riesgo de que se libere más veneno. Además, es recomendable colocar una compresa fría sobre la zona afectada para reducir la inflamación.

A pesar de todo, es importante estar alerta durante un período aproximado de 24 a 48 horas, que es cuando se pueden notar signos de infección. Algunas características notorias serían aumento del enrojecimiento, dolor o inflamación. De hecho, existen individuos alérgicos a las abejas y, en esos casos, la situación se maneja como una emergencia; por lo tanto, lo más pronto posible se debe trasladar al afectado a un nosocomio para tratar los síntomas.

Fuente: Tribuna del Yaqui