Horror en Tijuana: caen tres santeros que usaban sangre de víctimas en rituales

Tijuana, Baja California.- Este pasado martes 9 de septiembre, la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) confirmó que el domingo se realizó la detención de tres hombres por su presunta responsabilidad en el homicidio calificado de tres víctimas. La noticia conmocionó a toda la ciudad de Tijuana, ya que el crimen fue catalogado como uno de los más violentos de todo este año.

De acuerdo con información de Infobae, los involucrados fueron identificados como Álvaro 'N', alias 'El Santero'; Edgar 'N', alias 'El Árabe'; y Ricardo 'N', alias 'El Filos'. Tras su detención, cada uno de los mencionados quedó a disposición de un juez del Poder Judicial del Estado de Baja California. Cabe destacar que en la investigación y la detención participó la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

El hecho ocurrió alrededor de las 03:00 horas del 11 de agosto de 2025, cuando las víctimas fueron secuestradas en una vivienda ubicada en la colonia Los Venados, delegación La Mesa. De hecho, la fiscal María Elena Andrade Ramírez corroboró que los delincuentes son originarios de distintos estados de México; aunque se desconocen los lugares exactos, se sabe que uno de ellos es del Estado de México.

Uno de los crímenes más violentos

En cuanto a los afectados, fueron sometidos, golpeados y asfixiados, para finalmente, una vez maniatados y cubiertos con bolsas de plástico, ser trasladados en un vehículo a una zona desolada, donde procedieron a abandonar sus cuerpos sin vida. Lo más macabro del caso es que las víctimas eran requeridas para realizar trabajos de santería; incluso, las autoridades encontraron en el lugar altares a la Santa Muerte y recipientes con sangre humana.

Al parecer, se les degollaba con el propósito de extraer el líquido y posteriormente depositarlo en recipientes. Hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconocen mayores detalles, aunque Andrade Ramírez reafirmó su compromiso de hacer justicia, ya que se cuenta con todas las pruebas necesarias. En caso de que surjan más datos, como siempre, se informará oportunamente a través de TRIBUNA

