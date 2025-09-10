Juan Román apuñaló a policía durante altercado familiar en Empalme; irá 5 años a prisión

Empalme, Sonora.- Un hombre llamado Juan Román 'N' recibió una sentencia de 5 años y 3 días de prisión, una vez declarado responsable del delito contra funcionarios públicos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este miércoles que los hechos ocurrieron el 13 de febrero de 2025, aproximadamente a las 19:50 horas, en la calle Ley 57, de la colonia Ronaldo Camacho, en Empalme.

En el sitio, el sentenciado agredió a un elemento de Policía que trataba de intervenir y detener una agresión que este efectuaba contra un familiar, lo que ocasionó que Juan Román 'N' atacara también al oficial. Como resultado de esto, agresor causó una lesión al policía utilizando una navaja, es decir, lesionando al funcionario en el ejercicio de sus labores, por lo que fue capturado en el momento y puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

Este resultado refrenda el compromiso de la FGJES con la procuración de justicia, la protección integral de las víctimas y el respeto a los servidores públicos que desempeñan sus funciones en beneficio de la sociedad", se lee en el comunicado compartido en redes sociales.

En otro caso reciente ocurrido en Empalme, Francisco Alejandro 'N', señalado como presunto responsable del delito de violencia familiar, cometido en perjuicio de su cónyuge, fue detenido, vinculado a proceso penal, y dejado en prisión en preventiva, después de que se demostrara ante un juez su presunta implicación en los hechos. Según reveló la Fiscalía de Sonora, el crimen sucedió el 16 de junio de 2025.

En ese momento, el acusado agredió físicamente a la víctima mientras dormía, despertándola y exigiéndole que tomara sus pertenencias y se marchara del domicilio, para posteriormente agredirla verbalmente. Esto ocurrió aproximadamente a las 2:00 horas, en la colonia Moderna. Tras la denuncia correspondiente, se efectuaron los actos de investigación requeridos para que fuera emitida una orden de aprehensión contra el acusado.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora