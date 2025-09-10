Madre y su hija de 3 años terminan en el hospital tras choque al norte de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Un accidente vehicular ocurrido la tarde de este miércoles 10 de septiembre en una concurrida crucero al norte de Ciudad Obregón dejó como saldo dos personas lesionadas y considerables daños materiales en las unidades involucradas. El percance se registró poco antes de las 13:00 horas en el cruce de las calles California y Juan Robinson Bours, muy cerca del Estadio Yaquis.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, las personas que requirieron atención médica fueron una mujer y su hija de 3 años de edad. Ambas viajaban como pasajeras en una vagoneta marca Toyota RAV4, modelo 2012 y color guinda, la cual era conducida por el esposo y padre de las afectadas. Al sitio acudieron de inmediato paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios a las lesionadas.

Tras una valoración inicial, se determinó su traslado a un hospital para recibir una evaluación médica más detallada y el tratamiento correspondiente. Por protocolo, las identidades de las personas afectadas no fueron proporcionadas por las autoridades. El peritaje inicial realizado por los agentes de Tránsito Municipal de Cajeme indica que la vagoneta RAV4 circulaba en dirección de sur a norte sobre la calle California.

Al llegar a la intersección con la calle Juan Robinson Bours, fue impactada por un sedán marca Honda City, modelo 2024 y color blanco, que transitaba de oriente a poniente. La presunta causa del accidente fue la omisión del alto por parte de la conductora del Honda City, quien no cedió el paso al vehículo con preferencia. El impacto ocurrió entre la parte frontal total de la Toyota RAV4 y el costado izquierdo del Honda City.

Ambos autos se salieron de la conta asfáltica tras el choque

A consecuencia de la fuerza de la colisión, ambos vehículos perdieron el control y se proyectaron hacia la banqueta de la esquina noroeste, donde finalmente detuvieron su marcha. Elementos de Tránsito Municipal tomaron nota del suceso para la elaboración del informe que será turnado al Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades correspondiente y los procedimientos legales que se deriven del hecho.