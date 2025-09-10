Madres Buscadoras localizan dos cuerpos en Sonora; una víctima ya fue identificada

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- La tarde de este martes 9 de septiembre de 2025, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un fuerte operativo en inmediaciones del municipio de Nogales tras el reporte de un hallazgo realizado por el colectivo Madres Buscadoras de Nogales. Las activistas informaron sobre la localización de dos cuerpos sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron el día de ayer, martes 9 de septiembre de 2025, alrededor del mediodía, cuando integrantes del colectivo realizaron una búsqueda en coordinación con elementos de seguridad. Durante las labores se localizaron dos cuerpos, uno de ellos identificado como Brandon T., joven reportado como desaparecido el pasado 6 de septiembre.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Madres Buscadoras localizan dos cuerpos sin vida en Nogales. Foto: Facebook

En cuanto al segundo hallazgo, información preliminar indica que la persona habría perdido la vida aproximadamente hace seis meses, por lo que las autoridades iniciaron los procesos correspondientes para confirmar la identidad y establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Tras la localización, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) acudió a la zona para iniciar los peritajes, levantar los indicios y continuar con las investigaciones que permitan esclarecer ambos casos. En el sitio también participaron elementos de la Guardia Nacional, Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y corporaciones municipales, quienes brindaron seguridad al colectivo durante la jornada.

Mediante sus redes sociales, el colectivo agradeció el apoyo de las autoridades para garantizar las condiciones de seguridad necesarias en las búsquedas y reconoció la colaboración de ciudadanos que, a través de llamadas anónimas, aportaron información que derivó en estos hallazgos.

Las Madres Buscadoras reiteraron la importancia de la participación ciudadana y compartieron el número de contacto 662 341 5616, habilitado para recibir reportes de posibles inhumaciones clandestinas. Señalaron que toda llamada es confidencial y contribuye a devolver la tranquilidad a las familias que atraviesan por la desaparición de un ser querido.

Las investigaciones continúan bajo la conducción de la Fiscalía estatal, que será la encargada de integrar las pruebas periciales y testimoniales necesarios para determinar las circunstancias relacionadas con cada hallazgo.

Fuente: Tribuna