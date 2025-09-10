Maltrato animal: Rescatan a 31 aves y 11 perros desnutridos en domicilio de Guaymas

Guaymas, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizaron el cateo de una vivienda en Guaymas, que tuvo como resultado el rescate de 11 perros, ocho adultos y tres cachorros, además de diversas aves, en condiciones de maltrato y abandono. La diligencia tuvo lugar el pasado 7 de septiembre en la colonia San Gerónimo, en cumplimiento a orden de cateo otorgada por la autoridad competente.

El propósito era atender varias denuncias relacionadas con hechos de maltrato animal. Durante la inspección, se constató que los caninos presentaban signos de desnutrición y parásitos, lo que evidenciaba un estado de descuido y riesgo para su integridad. Además, se localizaron 21 patos, siete gallinas y tres pollitos, todos asegurados y puestos bajo resguardo. En la acción se estableció la posible responsabilidad de un masculino.

Los animales asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público para su atención veterinaria y resguardo correspondiente, mientras continúan las investigaciones. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) indicó que con este resultado "refrenda su compromiso de investigar con firmeza los delitos de maltrato animal, proteger a los seres vivos y garantizar justicia en favor de quienes no tienen voz".

Rescatan a 11 caninos y aves durante cateo por maltrato animal en Guaymas



Boletín completo: https://t.co/9gBW8EmnNe pic.twitter.com/HJV20LCR2o — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) September 10, 2025

El pasado mes de agosto sucedió un hecho similar. Corporaciones de seguridad ejecutaron el ateo en una casa en la colonia Palma, en Caborca, donde se logró el rescate de un perro que era víctima de maltrato. El operativo se realizó el pasado 11 de agosto y contó con la participaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Policía Municipal de Caborca y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

De acuerdo con información de la Fiscalía de Sonora, la acción tuvo lugar en un inmueble ubicado en la esquina de la calle Retorno Baleares y Paseo Palma Mallorca, como parte de una investigación por el delito de maltrato o crueldad animal, en la modalidad de abandono deliberado. En el lugar, se localizó un canino macho de raza french poodle, color blanco, el cual fue asegurado y puesto bajo resguardo.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora