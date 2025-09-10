Motosicarios ejecutan a automovilista al norte de Hermosillo; lo sorprendieron a balazos

Hermosillo, Sonora.- Un hombre perdió la vida la tarde de este miércoles 10 de septiembre tras ser víctima de un ataque armado registrado en la zona norte de Hermosillo. El suceso tuvo lugar en la entrada del fraccionamiento Villa de San Lorenzo, lo que generó una importante movilización de cuerpos de seguridad y de emergencia. El reporte de los disparos fue recibido a la línea de emergencias 911 alrededor de las 14:50 horas.

Al llegar al lugar, los elementos de seguridad localizaron un vehículo sedán de color gris, en cuyo interior, específicamente en el asiento del copiloto, se encontraba la víctima. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar atención médica, sin embargo, tras una revisión confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Según los informes iniciales, presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego en la mano y el torso.

De acuerdo con las primeras versiones de lo ocurrido, los presuntos responsables del ataque viajaban a bordo de una motocicleta. Se aproximaron al vehículo y accionaron armas cortas en contra del masculino para después huir del lugar con rumbo desconocido. La escena del crimen fue asegurada por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Policía Municipal de Hermosillo.

Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargaron del procesamiento del sitio para recabar indicios. Por el momento, la identidad del fallecido permanece desconocida y no se ha reportado la detención de ninguna persona relacionada con el homicidio. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para realizar la necropsia de ley y continuar con los procedimientos para su identificación.

El cuerpo de la víctima quedó en el asiento del copiloto

Otra agresión armada sucedió hace apenas ayer martes en Hermosillo. Un hombre fue asesinado en la colonia Insurgentes, donde los agresores le dispararon frente a su familia al ver que se resistió a ser privado de la libertad. Esta no es la primera vez que un hecho violento tiene lugar en este sector, por lo que los vecinos han visto con temor cómo se incrementa cada día más la sensación de inseguridad.

Fuente: Tribuna