Moviliza a Bomberos y Cruz Roja rescate de obrero que sufrió fuerte caída en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Durante la tarde de este miércoles 10 de septiembre, un trabajador resultó lesionado tras sufrir un accidente laboral en una obra en construcción ubicada en la colonia Misioneros, al norte de la ciudad de Hermosillo. Según se reportó a la línea de emergencias 911, los hechos se registraron en un inmueble localizado sobre la avenida Esperanza, entre las calles República de Cuba y República de Honduras.

El hombre se encontraba realizando labores en el segundo piso cuando la estructura sobre la que estaba parado se quebró, provocando que cayera desde una altura aproximada de 2 metros. Al lugar acudieron de inmediato unidades de emergencia para atender la situación. Elementos del Departamento de Bomberos llevaron a cabo las maniobras necesarias para bajar al trabajador de manera segura desde el techo del inmueble.

Una vez en una superficie estable, fue valorado por paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios. El lesionado manifestó a los socorristas tener un intenso dolor en la espalda, por lo que, tras ser estabilizado, fue trasladado en ambulancia a un hospital para recibir una evaluación médica completa y determinar la naturaleza de sus heridas. Por el momento, se desconoce el diagnóstico exacto de la afectación que sufrió.

El momento en que la víctima es subida a la ambulancia

Este no es el único incidente que ocurre este mismo miércoles en Hermosillo, pues alrededor de las 9:00 horas, trabajadores de jardinería cumplían con su labor en el cruce del bulevar Colosio y Quiroga, al poniente de la ciudad, en la colonia Encantada Residencial, cuando algo que nadie imaginaba ocurrió, un movimiento accidental a un panal de abejas provocó que estos insectos comenzaran a picarles.

De acuerdo con medios locales, la situación dejó a dos personas heridas, por lo que al sitio acudieron elementos de Bomberos, quienes en primera instancia les proporcionaron primeros auxilios. Afortunadamente, después llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron con mayor cuidado las picaduras. Es necesario mencionar que no fue necesario trasladar a ningún involucrado a un hospital para recibir atención médica.

Fuente: Tribuna