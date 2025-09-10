Pasará 66 años tras las rejas: Nery secuestró y desapareció a dos hombres en Vícam

Guaymas, Sonora.- Una condena de 66 años de prisión fue dictada en contra de Nery 'N', de 20 años de edad, tras ser encontrado responsable de los delitos de desaparición agravada y robo agravado. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los hechos ocurrieron el sábado 8 de julio de 2023, aproximadamente entre las 4:00 y 5:00 horas, en la comunidad de Vícam, municipio de Guaymas.

El implicado junto a varios cómplices, secuestraron a Juan Francisco 'N' y Carlos Omar 'N', quienes fueron golpeados y retenidos con la finalidad de ocultar su paradero. Esto sucedió en un domicilio ubicado a un costado de la carretera federal México15, tremo Guaymas - Ciudad Obregón Obregón, entre las calles Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas. Además, los imputados se apoderaron de un vehículo en el lugar.

Se trata de una pick up, marca Nissan Frontier NP 300, modelo 2018, color gris oscuro, propiedad de una empresa. Posteriormente, fue asesinado Carlos Omar 'N', cuyo cuerpo fue encontrado abandonado el domingo 16 de julio de 2023, a las orillas del cerro Tosalcahui, a 40 metros de las vías del tren, a la altura del kilómetro 38+200 de la carretera internacional número 15, en la también cerca de Vícam.

El dictamen pericial determinó que la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico causado por lesiones producidas por impacto de proyectil de arma de fuego, todo lo anterior integrado en la carpeta de investigación consolidó el caudal probatorio que el Ministerio Público expuso ante el juez, acreditando plenamente la responsabilidad del señalado y obteniendo así la pena mencionada de 66 años de cárcel.

Fallo condenatorio de 66 años de prisión para Nery “N” por los delitos de desaparición y robo en Guaymas



Boletín completo: https://t.co/lXuVrcNuXk pic.twitter.com/c45H0qgwP2 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) September 10, 2025

Otro hecho violento sucedió la noche del pasado viernes 5 de septiembre, donde un operativo de seguridad se desplegó en el fraccionamiento Colinas del Sol, al norte de la ciudad de Guaymas, tras el hallazgo del cuerpo de un joven en el interior de una vivienda. El descubrimiento generó la movilización de autoridades poco antes de las 19:00 horas. La víctima presentaba evidentes huellas de violencia, sin embargo se desconoce la causa de muerte.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora