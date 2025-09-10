Quiso quemar a su novia en Guanajuato y acabó herido; ella terminó auxiliándolo

León, Guanajuato.- La noche de este pasado martes 9 de septiembre, una pelea de pareja terminó en fuertes agresiones físicas, pues el hombre, muy molesto, intentó arrojarle solvente a su mujer con la intención de prenderle fuego, pero la acción no resultó como esperaba porque él mismo terminó con graves heridas. En cuanto a la mujer, afortunadamente logró salir por la ventana del domicilio y pidió ayuda a un par de vecinos que de inmediato llamaron a las autoridades.

De acuerdo con información de Milenio, la situación sucedió sobre la calle Carapán, en la colonia La Brisa, en León, Guanajuato. Una vez enteradas de lo ocurrido, las autoridades acudieron a la vivienda elementos de la Policía Municipal, paramédicos de Protección Civil y personal del Heroico Cuerpo de Bomberos. En primera instancia atendieron al sujeto, de entre 35 y 40 años de edad, y lo colocaron en el interior de una ambulancia para trasladarlo a un hospital.

En cuanto a la víctima, se le orientó para que interpusiera una denuncia en contra del hombre por violencia familiar, pero en su lugar decidió que no era necesario y prefirió acompañarlo hasta el nosocomio. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo el estado de salud del agresor; no obstante, en caso de que surjan más datos, tendrás toda la actualización en TRIBUNA.

La mujer terminó acompañando a su agresor

El Gobierno de México cuenta con algunas recomendaciones para quienes sean víctimas de violencia familiar. Para empezar, se considera violencia familiar cualquier acto en el que se use de manera intencional la fuerza física, la agresión verbal, el maltrato psicológico, el acoso o las amenazas para dañar a una persona. Además, jamás se deben aceptar este tipo de tratos porque, al normalizarse, terminan convirtiéndose en costumbre.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y la seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, violencia familiar, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato hace un llamado a la ciudadanía a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911. Lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas del día.

