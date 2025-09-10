Sicarios irrumpen en la casa de Sergio Alan y lo ejecutan a balazos al suroriente de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Durante la mañana de este miércoles 10 de septiembre de 2025, un hombre fue asesinado a balazos por gatilleros desconocidos cuando se encontraba en su vivienda ubicada en la colonia Progreso, al suroriente de Culiacán. El hecho violento movilizó a las corporaciones policíacas de los diferentes niveles de gobierno, quienes se presentaron en el mencionado sector para atender la situación y encargarse de las diligencias correspondientes.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, el hoy occiso fue identificado como Sergio Alan 'N', de 51 años de edad aproximadamente. Los primeros reportes indican que sujetos armados ingresaron al domicilio situado sobre la calle Colinas de Granate, junto a la avenida Manuel J. Clouthier, y ejecutaron al individuo de varios disparos. Hasta el momento, ninguna autoridad local o estatal ha brindado detalles sobre los responsables.

Una denuncia que se recibió a través del 9-1-1 informaba que en esa dirección un hombre fue asesinado a balazos en el interior de una casa de madera y material, por lo que se alertó a elementos de los diferentes cuerpos de seguridad", explicó el medio anteriormente citado sobre el desarrollo de los hechos en este nuevo asesinato ocurrido en la capital sinaloense .

Atendiendo el llamado ciudadano, elementos de la Policía Municipal de Culiacán arribaron al sitio y confirmaron el homicidio, por lo que procedieron a delimitar el perímetro con cinta amarilla. Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargaron de los trabajos de campo y la recolección de los casquillos de arma de fuego que quedaron en la escena del crimen. Finalmente, el cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo).

uD83DuDEA8uD83DuDCA5 Ejecutan a balazos a un hombre en la colonia Progreso, Culiacán



El homicidio se registró al interior de una vivienda donde la víctima fue sorprendida por gatilleros



NOTA COMPLETA EN uD83DuDD17 https://t.co/MWLmuxIXcN uD83DuDD17 pic.twitter.com/qLkPjhpeN1 — Adiscusión Diario (@adiscusion) September 10, 2025

Martes violento en Sinaloa

Derivado de los casos registrados durante el martes 9 de septiembre en la región, la Fiscalía General del Estado contabilizó el hallazgo de cuatro personas sin vida, ocho robos de vehículos y seis privaciones de la libertad. En su informe, la dependencia estatal encabezada por Claudia Zulema Sánchez Kondo detalló que los homicidios del se registraron en los municipios de Navolato, Culiacán, Elota y Ahome.

uD83DuDEA8?? La @FiscaliaSinaloa abrió 4 carpetas de investigación este martes 9 de septiembre, tras localizar personas sin vida en distintos municipios.https://t.co/uiHOdnGpjQ — El Sol de Mazatlán (@ElSoldeMzt) September 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui