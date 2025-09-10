Sicarios persiguen a joven de 18 años y lo asesinan en un callejón al poniente de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Al mediodía de este miércoles 10 de septiembre de 2025, un nuevo ataque armado se registró al poniente de Culiacán, Sinaloa, en donde un joven fue asesinado a balazos luego de protagonizar una intensa persecución en la comunidad de Bellavista, perteneciente a la sindicatura de Culiacancito. El hecho violento movilizó a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, quienes se dieron cita para atender la situación.

Según información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, familiares del hoy occiso lo identificaron como Jesús Eduardo 'N', de 18 años edad. Reportes preliminares señalan que un grupo de sicarios persiguió al individuo por la calle Sin Nombre número 1 y en un callejón que se encuentra junto a un domicilio, que se ubica a unos metros de la calle Sin Número 10. Una vez que le dieron alcance, los gatilleros le dispararon en múltiples ocasiones hasta privarlo de la vida.

La persona quedó sin vida en el lugar y una llamada que se recibió en el 9-1-1 alertó a la autoridad sobre un hombre privado de la vida y agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) que recibieron el reporte se dirigieron al lugar", explicó el medio anteriormente citado.

#Alerta #Culiacán #Sinaloa Matan de varios disparos a un hombre en un callejón de Bellavista, en la Sindicatura de Culiacancitohttps://t.co/bEWf6YvQoV pic.twitter.com/YtP6iDaCPU — Periódico Vivavoz (@vivavoznoticias) September 10, 2025

A su llegada, los uniformados confirmaron la presencia del cuerpo sin vida del sujeto, por lo que procedieron a delimitar el área y solicitaron la intervención por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Personal de la dependencia estatal se encargó de cumplir con las diligencias correspondientes para que el cadáver pudiera ser trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le practicará la necropsia de ley.

Finalmente, el cuerpo quedará bajo el resguardo de la autoridad competente hasta que sea reclamado por sus familiares. Cabe mencionar que este hecho violento forma parte de una jornada violenta en el estado de Sinaloa, ya que en menos de seis horas se han confirmaron tres homicidios, dos de ellos en el municipio de Culiacán. El otro asesinato en cuestión se registró en un domicilio ubicado en la colonia Progreso, al suroriente de la capital sinaloense.

#Seguridad | Sinaloa: Ejecutan a adolescente de 15 años en Navolato, su cuerpo quedó en la vía pública uD83DuDEA8https://t.co/90SpY9sCQM — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui