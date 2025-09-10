Sinaloa: Ejecutan a adolescente de 15 años en Navolato, su cuerpo quedó en la vía pública

Comparta este artículo

Navolato, Sinaloa.- Este miércoles 10 de septiembre un joven identificado como Jesús Adán, de 15 años, fue hallado sin vida en la gasolinera contigua a la autopista Benito Juárez La Costera, en el kilómetro 23, ubicada en la sindicatura de Villa Ángel Flores La Palma, Navolato. De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron alrededor de la 01:30 horas y los responsables fueron sujetos armados que lo asesinaron a sangre fría.

Durante la madrugada, las autoridades recibieron una denuncia sobre la presencia de un cadáver que se encontraba a un costado de una camioneta negra. También se informó que en el lugar había un hombre herido: se trata de Álvaro, de 38 años, quien se ganaba la vida como llantero. En este caso, recibió un impacto de arma de fuego en la muñeca que no pone en riesgo su vida.

Álvaro terminó siendo trasladado en un vehículo particular a un hospital de la ciudad de Culiacán para recibir atención médica. En cuanto a la víctima fatal, sus características más notorias eran que vestía un pantalón de mezclilla azul, tenis negros y una playera gris con franjas negras y blancas. Además, los habitantes de la zona donde fue cruelmente ejecutado lo conocían bajo el apodo de El Lorio.

Al lugar arribaron agentes de la Guardia Nacional de la División de Carreteras, quienes delimitaron la escena para evitar la contaminación de pruebas. Más tarde, se contó con el apoyo de personal de la Dirección General de Investigación Pericial para llevar a cabo los trabajos de campo y, durante esta búsqueda, se localizaron casquillos percutidos de armas largas que presuntamente están relacionados con el crimen.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

