Sólo tenía 19 años: Guillermo Tranquilino fallece tras ser atropellado por el tren en El Fuerte

El Fuerte, Sinaloa.- Un trágico suceso se registró en la sindicatura de San Blas, perteneciente al municipio de El Fuerte, Sinaloa, en donde un joven perdió la vida luego de ser arrollado por el tren durante la mañana de este miércoles 10 de septiembre de 2025. El lamentable hecho requirió de la intervención de elementos de seguridad y personal de los servicios de emergencia, que poco pudieron hacer para salvar a la víctima.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, el hoy occiso fue identificado como Guillermo Tranquilino 'N', de 19 años de edad y con domicilio en la comunidad de La Chuleta, situada en el municipio anteriormente mencionado . Los primeros informes indican que el joven se encontraba caminando por las vías del tren, pero al llegar a las inmediaciones de una pensión de autos, la locomotora lo atropelló dejándolo gravemente herido.

Personas que pasaban observaron el cuerpo y dieron aviso al número de emergencias 911, por lo que rápidamente acudieron socorristas de la Cruz Roja, sin embargo, al llegar, el joven ya no contaba con signos vitales y se procedió a dar parte a las autoridades", reportó la fuente citada sobre el desarrollo de los hechos en este caso.

Una vez confirmado el deceso, efectivos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Fuerte acudieron al sitio. Según los reportes policiales, el tren ya no se encontraba en el lugar cuando llegaron, por lo que se desconocen datos sobre el operador de la unidad. Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa realizó las diligencias correspondientes y cumplió con las primeras indagatorias para integrar la respectiva carpeta de investigación.

Finalmente, trabajadores de una funeraria se encargaron de trasladar el cuerpo hacia la ciudad de Los Mochis, en el municipio de Ahome, en donde se le practicará la autopsia de ley y quedará bajo resguardo de la autoridad competente hasta que sus familiares acudan a reclamarlo oficialmente. Se espera que las autoridades de Sinaloa compartan un informe más detallado al respecto en los próximos días.

