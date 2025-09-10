VIDEO: Rescatan a oso atrapado en árbol de Agua Prieta, Sonora; así fue el operativo

Agua Prieta, Sonora.- Un oso silvestre que permaneció más de 24 horas en la copa de un árbol en la zona urbana de Agua Prieta fue rescatado la tarde del miércoles 10 de septiembre, gracias a un operativo conjunto implementado por diversas corporaciones locales y estatales. El ejemplar se encuentra bajo valoración médica en el Centro Ecológico de Hermosillo, informó la Coordinación Municipal de Protección Civil a través de sus redes sociales.

El rescate culminó alrededor de las 16:58 horas sin registrarse incidentes. En el procedimiento participaron elementos de Protección Civil, Departamento de Bomberos, Policía Municipal, así como personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (Cedes). La estrategia consistió en sedar al animal para garantizar un manejo seguro bajarlo del árbol y trasladarlo a una jaula especializada para su transporte.

Tras el exitoso aseguramiento, el oso fue enviado al Centro Ecológico en la capital del Estado para una revisión médica veterinaria completa, con el fin de evaluar su estado de salud después del prolongado episodio de estrés y determinar los siguientes pasos para su posible reubicación. Protección Civil extendió un agradecimiento a todas las agencias involucradas, destacando "su pronta respuesta y compromiso con la protección de la fauna".

La presencia del animal en Agua Prieta había sido detectada un día antes, el martes, cuando fue avistado en la colonia Centro. Este primer reporte generó una movilización preventiva de las autoridades para resguardar la zona y monitorear el comportamiento del ejemplar. Como parte de las medidas de seguridad, la mañana del miércoles se tomó la decisión de suspender temporalmente las clases del turno matutino en el plantel del CBTIS 81, debido a la proximidad del oso al centro educativo.

¡SALVAN A OSO QUE PASÓ 36 HORAS EN ÁRBOL DE AGUA PRIETA!



Y resulta... ¡Que en realidad es osa! Y se llama "Jerónima"



Fueron elementos de Bomberos, así como personal de Protección Civil y Centro Ecológico quienes la pusieron a salvo...



¡Qué bien por Jerónima!



— Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) September 11, 2025

La directiva de la institución comunicó la medida a los padres de familia para que acudieran a recoger a los estudiantes y así evitar cualquier riesgo potencial. Las autoridades aprovecharon la ocasión para reiterar a la ciudadanía las recomendaciones a seguir ante el avistamiento de fauna silvestre. Se hizo hincapié en la importancia fundamental de mantener la calma, resguardarse en un lugar seguro y no intentar interactuar con el animal.

La indicación es comunicarse de inmediato a la línea de emergencias 911 para que personal capacitado se encargue de la situación. Asimismo, se advirtió que no se debe alimentar ni intentar acercarse a estos ejemplares, ya que estas acciones pueden interpretarse como una amenaza y provocar una reacción defensiva, poniendo en peligro tanto a las personas como al propio animal.

RESCATAN OSO EN AGUA PRIETA, SONORA



— Protección Civil Sonora (@cepcsonora) September 11, 2025

