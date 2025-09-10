VIDEO: Vivienda del alcalde electo de Coxquihui, Veracruz, atacada con explosivos

Coxquihui, Veracruz.- Durante la mañana de este miércoles 10 de septiembre, el domicilio de Lauro Becerra García, alcalde electo del municipio de Coxquihui, Veracruz, fue blanco de un ataque con drones con explosivos. La situación provocó pánico entre las personas de la zona, ya que cerca hay escuelas, y por razones de seguridad se tuvo que evacuar al alumnado para evitar un incidente fatal.

De hecho, en redes sociales se difundieron diversos videos en los que se puede ver a personas espantadas por los ataques. Algunos de los videos fueron grabados desde aulas; en uno en específico, la maestra les indica a los pequeños que se acuesten en el piso del salón con el objetivo de protegerlos. Inmediatamente después de dar estas indicaciones, se escuchan otros fuertes ruidos que incrementaron el miedo.

Por su parte, debido a que el funcionario pertenece al Partido Acción Nacional (PAN), se publicó un comunicado donde se hacía un llamado a las autoridades para proteger a Becerra García y, por supuesto, a los miembros de la comunidad. No obstante, señalaron que no es la primera vez que se presentan actos violentos y que, por lo general, son bastante semejantes al ocurrido hoy.

Lauro Becerra García

"Desde el Partido Acción Nacional condenamos enérgicamente la agresión registrada este día en el domicilio del alcalde electo de Coxquihui, Lauro Becerra García. Estos hechos de violencia ponen en riesgo su vida y la de su familia, y confirman la grave crisis de inseguridad que vive Veracruz", dice un fragmento del comunicado. Hasta la elaboración de esta nota, Lauro Becerra García todavía no se ha pronunciado sobre el tema.

uD83DuDEA8 Balacera en #Coxquihui



La casa del alcalde electo Lauro Becerra fue atacada a balazos; se grabó el momento desde un plantel escolar en Veracruz. El PAN condenó la agresión e insisten en la crisis de inseguridad en el estado.

pic.twitter.com/oWPlU5RMNB — Azucena Uresti (@azucenau) September 10, 2025

De acuerdo con información de Infobae, el pasado lunes Ramón Valencia Pérez, ex candidato de la alianza Morena-Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue secuestrado por un grupo armado. Ramón es hijo de Germán Anuar Valencia, aspirante de Morena a la presidencia municipal, quien murió durante un atentado en pleno arranque de la campaña electoral. Aspirantes, políticos, alcaldes y demás figuras públicas han sido víctimas en algún punto de su carrera de la delincuencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui