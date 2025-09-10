Volcadura de vehículo deja un herido en Hermosillo; autos estacionados sufrieron daños

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este miércoles 10 de septiembre se registró un accidente vehicular en la colonia Centenario, de Hermosillo, el cual dejó como saldo cuantiosos daños materiales y una persona con lesiones. El percance ocurrió poco antes de las 13:00 horas sobre la calle Tehuantepec y Londres, cuando el conductor de un automóvil de la marca Suzuki, color carbón y de modelo reciente, circulaba de oriente a poniente.

Por motivos que no fueron revelado, el hombre, de aproximadamente 30 años de edad, perdió el control del volante, lo que provocó que el vehículo chocara y volcara sobre su costado. Durante la maniobra, la unidad impactó a otras dos unidades sedán que se encontraban debidamente estacionados en la zona. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindar los primeros auxilios al conductor, que presentaba sangrado.

Tras una valoración, los socorristas determinaron que sus lesiones eran leves y no requerían traslado a un hospital. El Departamento de Bomberos realizó las maniobras necesarias para evitar un posible incendio. Después, personal de Tránsito Municipal se hizo cargo de los procedimientos correspondientes para realizar el deslinde de responsabilidades y determinar la cobertura de los daños ocasionados a los vehículos involucrados.

Fueron dos los autos afectados de manera colateral

Este mismo día se hizo el reporte de un trabajador que resultó lesionado tras sufrir un accidente laboral en una obra en construcción ubicada en la colonia Misioneros, al norte de Hermosillo. Según se reportó a la línea de emergencias 911, los hechos se registraron durante la tarde de este miércoles, en un inmueble localizado sobre la avenida Esperanza, entre las calles República de Cuba y República de Honduras.

El hombre se encontraba realizando labores en el segundo piso cuando la estructura sobre la que estaba parado se quebró, provocando que cayera desde una altura aproximada de 2 metros. Al lugar acudieron de inmediato unidades de emergencia para atender la situación. Elementos del Departamento de Bomberos llevaron a cabo las maniobras necesarias para bajar al trabajador del techo del inmueble y paramédicos de Cruz Roja lo llevaron a un hospital.

Fuente: Tribuna