Voraz incendio en una subestación eléctrica genera pánico en Nuevo León; esto se sabe

El Carmen, Nuevo León.- La tarde de este miércoles 10 de septiembre de 2025 se registró el incendio de una subestación eléctrica de la empresa Iberdrola, dedicada a la producción, distribución y comercialización de energía, en el municipio de El Carmen, Nuevo León. Los primeros informes indican que un transformador con 20 mil litros de aceite se prendió en llamas, movilizando a los servicios de emergencia de la región.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario, el percance ocurrió en el número 637 de la calle Buena Vista, en la colonia Villas de Buena Vista. El siniestro generó preocupación entre los vecinos del sector, ya que se generaron grandes columnas de humo negro que se desprendieron de este complejo industrial. Hasta el momento ninguna autoridad o local han confirmado personas lesionadas o víctimas mortales a causa del incendio.

Según el reporte, el suceso se originó alrededor de las 04:22 horas, activando los protocolos de emergencia. Hasta el sitio arribaron elementos de Bomberos del Carmen y Protección Civil del estado de Nuevo León para atender la situación. Gracias al trabajo coordinado, los socorristas lograron contener el fuego y así evitaron que se propagara hacia otras áreas. En redes sociales comenzaron a circular videos del hecho, causando preocupación entre los usuarios.

Se incendia un corralón en El Carmen

En otro caso similar, el pasado mes de agosto se reportó un incendio en un corralón ubicado sobre la carretera a Monclova, en la colonia Parque Industrial Stiva El Jaral, en el municipio de El Carmen. Protección Civil Estatal informó que el incidente causó daños en casi 40 vehículos que se encontraban en el lugar. En ese momento, las autoridades informaron que el siniestro se registró aproximadamente a las 21:55 horas del lunes 11 de agosto y se extendió hasta la madrugada del martes 12.

Después de horas de arduas labores, personal de Protección Civil de Nuevo León, así como diferentes escuadrones de bomberos, lograron detener el fuego. Al igual que el incendio en la subestación eléctrica suscitado este 10 de septiembre, las autoridades competentes declararon saldo blanco.

Un incendio arrasó con al menos 40 vehículos en un corralón del municipio de El Carmen, Nuevo León.

El siniestro ocurrió la noche del lunes en un taller ubicado sobre la Carretera a Monclova, movilizando a cuerpos de emergencia para sofocar las llamas.#ExcélsiorDigital pic.twitter.com/PkcXpD3rn1 — Excélsior (@Excelsior) August 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui