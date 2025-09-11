Acusan a madre y padrastro de matar a su bebé de 1 año en Edomex; le propinaron golpiza

Naucalpan, Estado de México.- Una pareja enfrenta cargos por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado, perpetrado en agravio de un menor de 1 año de edad. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) comunicó que la captura, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de los acusados, Juan Carlos 'N', de 28 años de edad, y Pilar Danaee 'N', de 23 años.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos en cuestión ocurrieron en un lapso comprendido entre el 2 y 3 de septiembre de este año 2025. La indagatoria establece que durante ese periodo, el bebé se encontraba bajo el cuidado de su madre, Pilar Danaee 'N', y su padrastro, Juan Carlos 'N', en un domicilio particular ubicado en la colonia San José de los Leones, tercera sección, del municipio de Naucalpan.

La hipótesis central de la Fiscalía sostiene que, en un momento aún por determinarse con exactitud, ambos adultos habrían agredido físicamente al infante, provocándole lesiones de gravedad que resultaron en su fallecimiento. Posteriormente, los ahora imputados trasladaron al niño al Hospital General Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda. No obstante, al ser ingresado al área de urgencias, el personal médico constató que ya no tenía signos vitales.

Siguiendo los protocolos establecidos para estos casos, el personal del hospital notificó a las autoridades ministeriales. A partir de ese momento, la FGJEM inició las diligencias correspondientes, que incluyeron la recopilación de testimonios y la obtención de dictámenes periciales, los cuales permitieron identificar y acreditar la posible participación de la pareja en el delito. Una vez libradas las órdenes de aprehensión, ambos fueron detenidos e ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

La #FiscalíaEdoméx obtuvo vinculación a proceso en contra de Juan Carlos “N” y Pilar Danaee “N” por su probable intervención en el delito de homicidio calificado en agravio de un menor de edad en el municipio de #Naucalpan.https://t.co/cZYYhn2G13 pic.twitter.com/FH2ywUBQEu — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 11, 2025

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial analizó los datos presentados por la Fiscalía y determinó que existían elementos suficientes para iniciar un proceso penal en su contra. Como parte de su resolución, el juez estableció un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el cual tanto la defensa como la parte acusadora podrán recabar más pruebas. Asimismo, se impuso prisión preventiva justificada, por lo que ambos permanecerán en reclusión durante el desarrollo del proceso.

Fuente: Tribuna y FGJEM