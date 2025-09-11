Alerta en Hermosillo: Hallan cadáver de una mujer con impactos de bala y signos de violencia

Hermosillo, Sonora.- La mañana de este jueves 11 de septiembre de 2025 se activó el Código Rojo en el municipio de Hermosillo, Sonora, por el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en una zona rural que se sitúa en la comunidad de San Pedro El Saucito. Este hecho tuvo lugar al oriente de la capital del estado, en donde se reportó la presencia de la víctima mortal que presentaba huellas de violencia y lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades locales, el descubrimiento se registró alrededor de las 06:00 horas de este día. Los reportes preliminares indican que personas que transitaban por el sector localizaron el cadáver en las inmediaciones de la calle Rómulo Córdova y el camino que conduce hacia la cribadora Noriega, por lo que alertaron a los servicios de emergencias y solicitaron la intervención de las corporaciones policíacas.

Atendiendo el llamado ciudadano, elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) se presentaron en el sitio, quienes pudieron confirmar el hecho violento y procedieron a delimitar el perímetro con cinta amarilla para preservar la escena. Posteriormente, paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar y constataron que la fémina, cuya identidad y edad hasta el momento se desconoce, ya no contaba con signos vitales.

La víctima presentaba huellas de violencia y lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego.

Por su parte, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), así como peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), se encargaron de las diligencias correspondientes en el área. Una vez culminados los trabajos en la zona, la autoridad competente ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo hacia el Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y se identificará para ser entregado a sus familiares.

Por el momento, la Fiscalía de Sonora mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el caso y dar con los responsables, por lo que se espera que en los próximos días las autoridades pertinentes brinden informes actualizados sobre este lamentable suceso registrado en el municipio de Hermosillo.

