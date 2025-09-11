Alerta en Sonora: Buscan a Melissa Elizabeth, niña de 11 años desaparecida en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La noche de este jueves 11 de septiembre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) emitió una Alerta Amber para solicitar el apoyo de la ciudadanía en la búsqueda de Melissa Elizabeth Romero Ramírez, de 11 años de edad. La niña fue vista por última vez el pasado martes 2 de septiembre en la ciudad de Hermosillo, y desde ese entonces se desconoce su paradero.

A través de sus redes sociales, la dependencia informó sobre la activación del protocolo para agilizar la localización de la menor, ya que se considera que su integridad podría estar en riesgo. "Se activa Alerta Amber sonora para búsqueda y localización de Melissa Elizabeth Romero Ramírez, de 11 años de edad; desaparecida el 2 de septiembre en Hermosillo, Sonora. De antemano, muchas gracias por su contribución y apoyo a su difusión", se lee.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Melissa Elizabeth, nació el 13 de abril de 2014 y sus características físicas son: estatura de 1.50 metros, peso de 50 kilos y complexión robusta. Su tez es morena, tiene el cabello color castaño oscuro, cara alargada, y ojos redondos, grandes y de color café oscuro. Otras señas incluyen cejas normales y arqueadas, nariz afilada y labios con volumen grueso.

Las autoridades señalan que no cuenta con señas particulares que faciliten su identificación. Según el mismo reporte, por motivos que se desconocen, la joven salió de su domicilio ubicado en la colonia Tres Reinas de la capital sonorense. Al momento de su desaparición, vestía un pantalón de mezclilla de color azul, una blusa negra, una sudadera de color gris y tenis de color negro.

La Fiscalía de Sonora exhorta a la población a que, en caso de contar con información que pueda conducir al paradero de Melissa Elizabeth, se comuniquen de inmediato al número de emergencias 911 o al teléfono de la dependencia (662) 289 88 00, en la extensión 15701. "Cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser crucial para garantizar el regreso seguro de la menor a su hogar".

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora