Asalto en Cajeme: Grupo armado roba ganado, caballos y dinero en Puente de Picos

Cajeme, Sonora.- La violencia sigue al alza en el municipio de Cajeme, una de las regiones más peligrosas de Sonora y de México, debido al alto número de homicidios que reporta mes con mes. Ahora las autoridades investigan un violento atraco ocurrido durante la madrugada del martes 9 de septiembre en un domicilio de la comunidad de Puente de Picos. Aquí te compartimos todos los detalles.

El reporte indica que, alrededor de las 01:00 horas, tiempo local, un grupo armado irrumpió en una vivienda ubicada en la calle Principal del poblado, perteneciente a la Comisaría de Esperanza, a la altura del kilómetro cinco de la carretera internacional en el tramo Esperanza-Obregón. Ahí, los agresores sometieron a una pareja para lograr apoderarse de ganado, caballos y dinero en efectivo.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades mantienen una investigación por estos hechos. Foto: Internet / Ilustrativa

De acuerdo con la denuncia presentada por las víctimas, identificadas como Alma A. F., de 38 años, y su esposo Javier M. M., el comando que perpetró el atraco estaba integrado por al menos 10 personas encapuchas. Tras ingresar al lugar, los individuos amenazaron al matrimonio, los sometieron y procedieron a amarrarlos de pies y manos. Aunque no resultaron con lesiones de consideración, fueron encerrados en una de las habitaciones de la vivienda bajo la advertencia de permanecer en silencio mientras se desarrollaba el robo.

Una vez controlada la situación dentro del inmueble, los agresores se dirigieron al área del corral, de donde sustrajeron veinte becerros y dos caballos, además de monturas. Antes de abandonar el sitio, también se apoderaron de la cantidad de ocho mil 500 pesos en efectivo, que la pareja tenía guardada entre sus pertenencias.

#Seguridad | CDMX, de luto: Sube a 4 el número de muertos tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa uD83DuDD4A?uD83DuDD25https://t.co/uCD1QjCRrG — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 11, 2025

El atraco se prolongó hasta cerca de las 2:30 horas, momento en el que los afectados lograron desatarse y dar aviso inmediato a las autoridades a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911. A partir del reporte, corporaciones del Gobierno de Sonora iniciaron un operativo en la zona para dar con los responsables, sin que hasta ahora se tenga información confirmada sobre su localización. Las pesquisas continúan.

Fuente: Tribuna del Yaqui