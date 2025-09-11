Aseguran casi 200 kilos de metanfetamina en Sonora; conductor intentó darse a la fuga

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de la República (FGR) comunicó este jueves que un juez federal impuso auto de vinculación a proceso en contra de un individuo identificado como Julio H. Este individuo fue arrestado al norte de Sonora por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud, en la modalidad de transporte de clorhidrato de metanfetamina, así como por portación de arma de fuego sin licencia.

Los hechos que originaron el proceso legal tuvieron lugar en el puesto de vigilancia militar Querobabi, situado en el municipio de Opodepe. En dicho punto, personal de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), como parte de las operaciones coordinadas del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, realizaban inspecciones de rutina, cuando el vehículo de este sujeto fue sometido a revisión con rayos X.

Este proceso arrojó imágenes con inconsistencias en la estructura de la unidad. Al ser notificado que se realizaría una inspección más detallada al vehículo, el conductor intentó evadir a las autoridades huyendo a toda velocidad. Tras una persecución vehicular, el señalado fue interceptado y detenido por los elementos federales sobre la carretera federal México 15, en las inmediaciones del municipio de Benjamín Hill.

Tras asegurar al conductor y al automóvil Honda CR-V color blanco, se procedió a una revisión minuciosa. En el interior se localizaron 200 recipientes de plástico que contenían un total de 197 kilos con 340 gramos de una sustancia con las características del clorhidrato de metanfetamina. Además, se aseguró un arma de fuego tipo pistola, junto con sus respectivos cargadores y cartuchos.

El Ministerio Público de la Federación (MPF) integró la carpeta de investigación con los elementos recabados y los presentó ante un juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Hermosillo, Sonora. La autoridad judicial valoró las pruebas como suficientes para iniciar un proceso formal contra Julio H., dictando la vinculación, la medida cautelar de prisión preventiva justificada y un plazo de 4 meses para la investigación complementaria.

Fuente: Tribuna y FGR