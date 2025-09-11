Asesinan a joven frente a parque de colonia Las Fuentes; la víctima tendría 22 años

Ciudad Obregón, Sonora.- Un fuerte ataque armado se registró este jueves 11 de septiembre de 2025 en Ciudad Obregón, pues otro joven fue víctima de un ataque armado en un parque; el escenario de este nuevo hecho violento tuvo lugar en el sector de la colonia Las Fuentes. El hecho causó gran impacto entre los vecinos de la zona y causó gran movilización policiaca, ya que no es la primera vez, en este mes, que tiene lugar una balacera en este punto geográfico de la ciudad.

El homicidio ocurrió en la colonia ya antes mencionada entre las calles Escuinapa y Muzquiz a eso de las 13:30 horas. Se afirma que los agresores llegaron a bordo de un automóvil para agredir al joven y privarlo de la vida; aparentemente, la víctima habría corrido por el parque para intentar salvarse, pero no funcionó, ya que quedó tirado en un lateral de la unidad deportiva. Los agresores rápidamente emprendieron la huida del sitio con rumbo desconocido; hasta el momento no se dieron a conocer características del vehículo en el que viajaban estos agresores.

Asesinan a joven frente a parque de colonia Las Fuentes

Para cuando llegaron los paramédicos de la Cruz Roja, era demasiado tarde, pues el joven quedó sin signos vitales antes de su llegada y poco pudieron hacer. Al sitio llegaron la Policía Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional (GN) y elementos de la Secretaría de la Defensa (Sedena). Posteriormente, arribaron elementos del Servicio Médico Forense (Semefo) y de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES), quienes comenzaron a procesar la escena de acuerdo con los procedimientos de ley, esto ya que por gran parte del parque habrían quedado casquillos percutidos.

De la víctima se sabe que vestía playera de color oscuro, pantalón de mezclilla y tennis; se dijo que su posible edad ronda entre los 22 y 28 años, pero hasta el momento no se han dado más datos sobre él.

Violencia sigue en Ciudad Obregón

Con este asesinato suman ocho víctimas mortales en el mes de septiembre y 302 homicidios dolosos en lo que va de 2025, esto de acuerdo con el recuento de datos periodísticos. En días pasados, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que junto con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, están trabajando en una estrategia de seguridad, pues afirmó que los homicidios han tenido un ligero repunte.

Fuente: Tribuna del Yaqui