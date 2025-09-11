Atrapan en Sonora a prófugo buscado en Estados Unidos; está acusado de narcotráfico

San Luis Río Colorado, Sonora.- Autoridades de Sonora localizaron y deportaron a un hombre identificado como Omar 'N', de 40 años de edad, originario de Indio, California, quien era buscado por autoridades estadounidenses por el delito de tráfico de fentanilo. En la acción participó personal de Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Secretaría de Marina Armada de México (Semar) e Instituto Nacional de Migración (INM).

El operativo tuvo lugar en la Garita Internacional de San Luis Río Colorado, derivado del intercambio de información con agencias de los Estados Unidos, específicamente con los US Marshals y la Patrulla Fronteriza, quienes confirmaron la existencia de una orden de arresto en su contra emitida el 13 de diciembre de 2022 en San Diego, California. El detenido fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración para los trámites correspondientes.

Tras esto, el prófugo fue entregado en la garita a personal federal estadounidense, cumpliendo con los protocolos internacionales de colaboración en materia de seguridad y justicia. La Fiscalía de Sonora indicó que con este resultado "refrenda su compromiso de mantener la coordinación con autoridades nacionales e internacionales, a fin de combatir los delitos de alto impacto y garantizar que quienes intenten evadir la acción de la justicia sean llevados ante los tribunales".

Hace unos días se informó sobre un caso similar. Autoridades de Sonora ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Omar Alberto 'N', de 29 años de edad, originario de Guasave, Sinaloa, señalado por el delito de abuso agravado en perjuicio de una menor de edad. La captura tuvo lugar en la Garita Internacional Dennis DeConcini, en Nogales, donde el imputado fue deportado por Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos.

Tras esto, fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración y de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes lo entregaron a efectivos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) para cumplimentar la orden de arresto emitida por el Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro Norte de Sinaloa. El operativo fue posible gracias a un oficio de colaboración derivado de la orden de aprehensión vigente.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora