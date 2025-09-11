Cae pareja que viajaba con más de 4 mil 700 envoltorios de drogas en el sur de Sonora

Huatabampo, Sonora.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su delegación en Sonora, informó este miércoles que inició un proceso de investigación contra dos individuos detenidos en el municipio de Huatabampo, al sur de la entidad. El arresto se suscitó durante un operativo coordinado en el que se aseguró una cantidad considerable de metanfetamina y marihuana, empaquetadas para su presunta distribución ilegal.

Según el informe oficial, la acción fue realizada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en colaboración con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la colonia Ibarra, de Huatabampo, donde las fuerzas de seguridad interceptaron un vehículo en el que viajaban los ahora acusados, identificados como Perla J. y Ramón A.

Tras una inspección al automóvil, las autoridades localizaron y confiscaron un total de 4 mil 792 envoltorios de sustancias ilícitas. El decomiso se desglosa en mil 951 paquetes que contenían 1 kilo 284 gramos de metanfetamina, y 2 mil 841 envoltorios adicionales con un peso total de 7 kilos 800 gramos de marihuana. Tanto los detenidos como los narcóticos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación (MPF).

Dicha instancia se encargará de integrar la carpeta de investigación para determinar la situación jurídica de los implicados y proceder legalmente por posibles delitos contra la salud. Por último, la FGR señaló que estas acciones forman parte de su compromiso con la sociedad para la persecución de delitos federales e invitó a la ciudadanía a denunciar de forma anónima a través del teléfono 6622-89-70-45 o al correo electrónico vua.sonora@fgr.org.mx.

Este no ha sido el único caso reciente de decomiso de droga en Huatabampo. La FGR comunicó el pasado 4 de septiembre sobre un operativo que resultó en la detención de dos hombres y el aseguramiento de un tráiler cargado con 8 kilos de heroína y cerca de 4 kilos de fentanilo. La acción fue realizada por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) junto a diversas instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Fuente: Tribuna y FGR