Camión de pasajeros se accidenta al sur de Culiacán; el chofer murió y reportan lesionados

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este jueves 11 de septiembre de 2025 se registró un aparatoso choque entre un autobús de pasajeros y un vehículo de carga en un entronque conocido como El Trébol, en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán. Una unidad de la línea Autobuses Unidos de Sinaloa (AUS), que había partido desde la capital de Sinaloa, se impactó con una camioneta tipo panel, dejando como saldo preliminar un muerto y tres personas lesionadas, una de ellas de gravedad.

El comandante del Cuerpo de Bomberos, Efraín Araujo, confirmó a medios locales el deceso de una persona y al parecer se trata del conductor del camión, aún sin identificar, que perdió la vida a causa del fuerte percance. Hasta el lugar del incidente acudió personal de los servicios médicos para atender a los civiles involucrados, así como los respectivos traslados de los heridos a hospitales cercanos de la localidad.

Araujo informó que los lesionados están siendo trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica. También señaló que no hay personas prensadas dentro del autobús; sin embargo, continúan los trabajos para retirar las unidades involucradas y despejar la zona", explicó el medio anteriormente citado.

Se indicó que el otro vehículo involucrado presenta daños materiales, principalmente en la caja que quedó fuera del camino. En redes sociales comenzaron a circular videos que muestran la magnitud del percance, material en el que se puede apreciar cómo el camión de pasajeros, mismo que partió desde la ciudad Culiacán con rumbo a Mazatlán y en él viajaban 23 pasajeros, se salió del tramo carretero y quedó incrustado a un costado.

Se espera que en las próximas horas se tengan informes avanzados sobre este lamentable incidente. Por lo pronto, elementos del Ejército Mexicano resguardan la zona mientras personal de Protección Civil se encarga de salvaguardar la integridad de los ciudadanos y de las labores de rescate en el área. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima mortal y de las otras personas que resultaron lesionadas, quienes fueron llevadas a la clínica del IMSS de la sindicatura de Costa Rica.

Fuente: Tribuna del Yaqui