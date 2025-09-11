CDMX, de luto: Sube a 4 el número de muertos tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Ciudad de México.- El día de ayer, miércoles 10 de septiembre de 2025, la Ciudad de México (CDMX) vivió una de sus más grandes tragedias: una pipa que transportaba gas explotó en las inmediaciones de la alcaldía Iztapalapa. El siniestro provocó un fuerte incendio que consumió vehículos y además hirió a casi un centenar de personas. Durante la noche, la autoridades capitalinas actualizaron el número de víctimas mortales por este accidente.

Según el más reciente reporte de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, emitido a las 22:30 horas, tiempo local, el número de personas fallecidas, por desgracia, subió a cuatro. Asimismo, señaló que el siniestro ocurrido en el Puente de la Concordia dejó un total de 90 personas lesionadas, de las cuales al menos 10 ya fueron dadas de alta. A lo largo del día, las autoridades de la CDMX compartirán más detalles.

Autoridades de la CDMX investigan las causas del siniestro. Foto: Facebook

Así ocurrió la explosión de la pipa en Iztapalapa

El incidente ocurrió alrededor de las 14:25 horas, cuando la unidad que transportaba miles de litros de gas perdió el control, volcó y provocó una fuga que derivó en la explosión. La onda expansiva afectó a 32 vehículos en circulación y dañó gravemente a peatones y conductores que se encontraban en la zona. Entre las víctimas hay personas de edades que van desde un año hasta 60, con diagnósticos de quemaduras de segundo y tercer grado.

Las imágenes difundidas en redes sociales y medios de comunicación mostraron el alcance de la tragedia: llamas de gran magnitud, automóviles reducidos a cenizas y decenas de personas heridas. Como parte del operativo de emergencia, algunos lesionados fueron trasladados en helicópteros a hospitales de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), mientras bomberos, elementos de la Marina y de la Guardia Nacional realizaron labores de rescate y control del área.

Durante horas, el cuerpo de bomberos trabajó en enfriar el remolque de la pipa para evitar un nuevo estallido debido a la cantidad de gas almacenado. La explosión obligó al cierre de vialidades principales y a la suspensión temporal de servicios de transporte como el Metro, el trolebús y autobuses articulados, lo que complicó aún más la movilidad en la capital.

En la zona, equipos especializados en criminalística, química, fotografía, incendios, explosiones y seguridad industrial iniciaron la recolección de evidencias con el propósito de esclarecer la causa exacta del siniestro.

#ÚltimaHora | La presidenta Claudia Sheinbaum se pronuncia tras explosión de pipa en CDMXuD83DuDD25uD83DuDE92



"Externamos nuestra solidaridad y apoyo a los familiares de tres personas lamentablemente fallecidas y los lesionados, derivado de la explosión de una pipa en Iztapalapa", escribió en X pic.twitter.com/SBcbGmI8UM — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 11, 2025

Fiscalía investiga siniestro en Iztapalapa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que se abrió una investigación y que trabaja de forma coordinada con autoridades locales y federales. También participa la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), que revisa la situación de la empresa dueña de la unidad, con el fin de determinar si cumplía con las normas vigentes para el transporte de gas.

Autoridades federales señalaron de manera preliminar que el remolque no contaba con la documentación e inspección en regla, ni con la póliza de seguro obligatoria para operar con este tipo de cargas.

El gobierno capitalino, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI), desplegó personal en todos los hospitales donde permanecen internados los heridos, con el objetivo de ofrecer apoyo jurídico, psicológico y social a las familias afectadas. Además, se habilitó la línea telefónica 55 5683 2222 para obtener información oficial sobre las personas hospitalizadas.

Fuente: Tribuna