CJNG abandona cuerpo descuartizado en una carretera rural de Michoacán; filtran FOTOS

Indaparapeo, Michoacán.- Habitantes del municipio de Indaparapeo, Michoacán, se encontraron con una escalofriante escena por el hallazgo de un cuerpo descuartizado sobre una carretera rural que conduce de la población de Los Naranjos hacia la comunidad de Agua de la Cañada. Autoridades policiales indicaron que el suceso se registró durante la mañana de este jueves 11 de septiembre de 2025, desplegando un fuerte operativo de seguridad.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, las fuerzas del orden localizaron una cartulina blanca con un narcomensaje firmado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el área. Se indicó que la víctima es una persona de sexo masculio, de entre 35 y 48 años de edad aproximadamente, además se dijo que es de complexión corpoulenta, piel blanca, cabello negro, nariz ancha y estaba totalmente desnudo al momento de ser encontrado.

Pobladores del sector transitaban por la carretera rural cuando se percataron de la presencia del cuerpo de un hombre, por lo que alertaron a policías locales que se encontraban realizando labores de patrullaje. Atendiendo el reporte, los oficiales se movilizaron hacia la ubicación y confirmaron el hallazgo. Posteriormente acordonaron el perímetro y solicitaron la intervención por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán.

Personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (Uspec) se presentó en el sitio y se encargó de las diligencias correspondientes, así como de realizar las indagatorias preliminares del caso. Finalmente, los restos humanos del individuo, cuya identidad se desconoce hasta el momento de la publicación de esta nota, fueron llevados a la morgue para ser reconocidos y así puedan ser entregados a sus familiares.

Filtran fotos de la víctima

En redes sociales comenzaron a circular presuntas imágenes del hallazgo y también se mostró el mensaje amenazante del que se habló en un principio. La cartulina está firmada La Bombonisa, al parecer un grupo criminal afiliado al cártel jalisciense que es liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho'.

Esto me pasó por andar cagando la verg… y les pasará a los que apoyen a las lacras del grupo x, atte la bombonisa CJNG"

Poder del CJNG en Michoacán

En los últimos años, el Cártel Jalisco Nueva Generación ha consolidado un dominio creciente en distintas zonas de Michoacán, principalmente en la región de Tierra Caliente y municipios como Apatzingán, Aguililla, Tepalcatepec, Uruapan, Pátzcuaro y Zitácuaro, en donde se disputa el control territorial con otros grupos criminales como Los Caballeros Templarios y La Familia Michoacana, comandado por los hermanos Johnny Hurtado Olascoaga y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias 'El Pez' y 'La Fresa', respectivamente.

