Código Rojo en Cajeme: Balacera en la vía pública causa pánico y moviliza a las autoridades

Cajeme, Sonora.- La madrugada de este miércoles, fuerzas de seguridad de distintos niveles del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un intenso operativo en inmediaciones de la colonia Villa Bonita, en el municipio de Cajeme, luego de que se reportara un ataque armado en la vía pública. Un grupo de sicarios, hasta ahora no identificados, comenzaron a disparar contra una vivienda.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron este miércoles 10 de septiembre, alrededor de las 03:20 horas, tiempo local, en un inmueble ubicado sobre el bulevar Villa Bonita, entre Paseo de las Magnolias y la calle Coahuila. Se detalló que sujetos no identificados abrieron fuego contra la vivienda y posteriormente huyeron del lugar sin ser detenidos en el momento.

Testigos que vieron los hechos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad se movilizaron en la escena agentes de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y elementos de la Guardia Nacional, quienes resguardaron el perímetro para iniciar con la recaudación de evidencias.

Información extraoficial señala que la propiedad atacada corresponde a Rogelio R. R., de 67 años, quien se encontraba en el interior al momento de la agresión. Según su testimonio, se hallaba descansando en su habitación cuando escuchó múltiples detonaciones provenientes del exterior. Al salir a revisar, constató que tanto la fachada de su domicilio como un vehículo Pontiac, color azul, modelo atrasado, habían resultado dañados por los impactos de bala.

El personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se encargó del levantamiento de evidencias balísticas, las cuales serán integradas a una nueva carpeta de investigación. A la fecha de publicación de esta nota, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este ataque. Sin embargo, las autoridades reiteraron que las indagatorias se mantienen activas y que se dará seguimiento al caso para esclarecer lo ocurrido.

