Confirman la muerte de la señora Alicia; protegió a su nieta con su cuerpo de la explosión en Iztapalapa

Ciudad de México.- Autoridades mexicanas confirmaron el fallecimiento de la señora Alicia Matías Tenorio, quien protegió a su nieta con su cuerpo en la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa; la señora tenía quemaduras de gravedad en el 98 por ciento de su cuerpo. El número de víctimas mortales por esta tragedia asciende a nueve; de acuerdo con información oficial, el número de personas hospitalizadas es de 55 con 22 altas hasta el momento, pero su estado se mantiene delicado.

La señora Alicia se dio a conocer por los videos que se viralizaron de ella y su nieta, donde se ve sosteniéndola en sus brazos tras haberla protegido al momento de la explosión. En las imágenes se puede apreciar cómo su cara, su cuerpo y su cabello quedaron quemados, ya que fue el escudo de la pequeña bebé de apenas dos años. Las quemaduras en su cuerpo la mantenían en estado crítico.

uD83DuDD3A#ÚLTIMAHORA: El gobierno de la #CDMX confirma la muerte de la señora Alicia Matías Tenorio, quien protegió a su nieta con su cuerpo de la explosión de la pipa en #Iztapalapa.



Ya van 9 fallecidos por la tragedia.



DEP. pic.twitter.com/Uw7302f0o4 — Carlos Zúñiga Pérez (@Carloszup) September 12, 2025

Nota en desarrollo…

Fuente: Tribuna del Yaqui