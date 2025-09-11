Dictan 7 años de cárcel a dos mujeres por operaciones con recursos ilícitos en Sonora

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la sentencia de 7 años de prisión que fue impuesta en contra de dos mujeres, identificadas como Rosario H. y Mónica R. El fallo fue dictado por un juez federal tras la conclusión de un juicio oral, en el cual se demostró plenamente la responsabilidad de ambas en los delitos de cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Los hechos que derivaron en esta condena se remontan a la detención de las acusadas, la cual fue ejecutada por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). El arresto tuvo lugar a la altura del kilómetro 147 de la Carretera Federal 2, tramo Sonoyta - San Luis Río Colorado. La detención se produjo a escasos 50 metros del muro fronterizo que divide el territorio mexicano del estadounidense.

Durante la inspección, las autoridades militares aseguraron dinero en efectivo y otros objetos. Entre lo decomisado se encontraban 149 mil 840 pesos mexicanos y mil 200 dólares estadounidenses en efectivo, así como tres teléfonos celulares y un equipo de radiocomunicación. Asimismo, se incautaron tres vehículos; dos de ellos portaban placas de circulación del estado de Arizona, Estados Unidos, mientras que el tercero carecía de matrícula.

Tras esto, Rosario H. y Mónica R. fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Federación. La FGR se encargó de integrar la carpeta de investigación, presentando las pruebas periciales y documentales ante la autoridad judicial, quien, tras valorar los elementos presentados, dictó la pena de 7 años de cárcel y el pago de una multa de 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para cada una.

#FGR obtiene sentencia contra dos personas por cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita

?? https://t.co/EZNz9LsV2h pic.twitter.com/rEcHlcSIuP — Sonora (@FGR_Sonora) September 10, 2025

Esto sucede días después de que se realizó una audiencia en Hermosillo, donde se formuló imputación en contra de Andrea Fernanda 'N' por el delito de enriquecimiento ilícito, derivado de su participación en un esquema de peculado cometido en perjuicio del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop), junto con su cónyuge, exadministrativo de dicho organismo, quien está prófugo de la justicia.

Fuente: Tribuna y FGR