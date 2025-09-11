Explosión en Iztapalapa: Víctimas mortales suben a ocho; hay 94 lesionadas

Ciudad de México.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que ocho personas han fallecido por la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia, en Iztapalapa. Además, son un total de 94 personas lesionadas, 22 de ellas en estado de gravedad. Seis más están en situación grave y 39 se reportan como delicadas;19 personas ya fueron dadas de alta gracias al personal médico y de emergencias.

Hasta el momento, cinco hombres fallecidos no han podido ser identificados; dos personas más no logran ser identificadas e informaron que hay una persona a la que primero se le notificará a la familia antes de hacerse público.

Brugada informó que se dará un apoyo inicial de emergencia a los afectados por la explosión de la pipa de gas; se hará un censo para determinar qué personas eran las jefas o jefes de familia. El Gobierno de la Ciudad de México también puso a disposición de la ciudadanía una línea directa para pedir informes; las personas afectadas que requieran información oficial pueden comunicarse al 55719520 71, una línea de atención directa que es por WhatsApp con Belén Calderón, quien tiene toda la información actualizada.

Clara Brugada aseguró que no habrá impunidad por los hechos

La jefa de la Ciudad de México dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinará las causas del accidente para deslindar responsabilidades y asegurar que no haya impunidad. "Por otro lado, de parte del Gobierno Federal está la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), también iniciando un trabajo administrativo; es decir, lo que le corresponde es llevar a cabo lo que requiera para deslindar responsabilidades administrativas que la empresa haya cometido", aseguró.

Chofer se encuentra en situación crítica

Por otra parte, se informó que el chofer que conducía la pipa de gas que explotó en el puente La Concordia está en situación crítica, por lo que se mantiene bajo vigilancia médica y está custodiado. La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, informó que no está en calidad de detenido. Por otra parte, como posible causa del accidente, puede que haya sido por exceso de velocidad. "Estamos por concluir los peritajes, y es probable que haya habido exceso de velocidad", señaló.

Fuente: Tribuna del Yaqui