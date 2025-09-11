FGJES investiga asesinato de mujer en Hermosillo y la identifican; relacionan crimen a venganza por motivos económicos

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ha comenzado las investigaciones pertinentes después del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en la zona rural de Hermosillo en la comunidad de San Pedro El Saucito, este jueves 11 de septiembre. Según la primera línea de investigación de las autoridades, los hechos se deberían a una venganza por motivos económicos y como primera línea de investigación está el cobro de una deuda derivada de actividades del narcotráfico. La víctima fue identificada como Lilian del Carmen 'N', de 44 años de edad, quien fue privada de la libertad el pasado miércoles por fuera de un domicilio en Hermosillo.

En el boletín compartido por la FGJES se establece que Lilian del Carmen 'N' era pareja sentimental de Jahudiel Enrique 'N', "generador de violencia que fue privado de la vida en el año 2020 en Ciudad Obregón". Según la información compartida por FGJES, Lilian del Carmen 'N' heredó diversos bienes del fallecido, entre ellos inmuebles y un rancho, por lo que se presume que el derecho sobre las mencionadas propiedades podría figurar entre los motivos para su privación de la libertad y posterior asesinato.

El boletín compartido señala que Lilian del Carmen 'N' fue encontrada este jueves 11 de septiembre, a las 07:20 horas en la calle Rómulo Córdova Final Sur y calle a la Criba Noriega, antes de llegar al Libramiento Hermosillo, frente a la entrada del predio denominado Cuatro Milpas. "La víctima vestía shorts de mezclilla color azul, blusa dorada o café y una chamarra negra, y a su costado se localizaron varios casquillos percutidos calibre 9 milímetros al costado poniente del cuerpo", señala el boletín de la FGJES.

También la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora establece que Jahudiel Enrique 'N' tiene varios hijos, entre los que figuran algunos que son presuntamente integrantes de un grupo delincuencial y generadores de violencia. Hasta el momento, las investigaciones se mantienen y se informará de mayores avances una vez que lo permitan los tiempos del debido proceso, según lo que indicó la FGJES.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora