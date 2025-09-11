Grupo armado irrumpe en una casa y 'levanta' a policía estatal frente a su familia en Sinaloa

San Ignacio, Sinaloa.- La noche del miércoles 10 de septiembre de 2025 se reportó la privación de la libertad de un elemento de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en un domicilio ubicado en la cabecera municipal de San Ignacio, Sinaloa. La madre de la víctima denunció el hecho y señaló que un grupo de sujetos apareció en el lugar portando armas largas e irrumpió en la vivienda para llevarse con lujo de violencia al oficial, quien en ese momento no se encontraba en servicio.

Según información proporcionada por el portal Los Noticieristas, la mujer identificó al agente como Jesús Manuel 'N', de 23 años de edad. De acuerdo con el testimonio de la madre, el 'levantón' ocurrió aproximadamente a las 23:00 horas del miércoles cuando el policía estatal estaba de visita en el hogar de sus familiares. La fémina también relató que, tras conseguir su cometido, los sicarios escaparon del sitio con rumbo desconocido.

El reporte oficial detalla que el joven cuenta con una estatura aproximada de 1.65 metros, tez morena clara y complexión robusta, al momento de los hechos vestía un short color camuflado y una playera color blanca, no se le identificaron señas particulares visibles", explicó el medio anteriormente citado.

Vecinos del sector aseguraron que la irrupción de los delincuentes fue rápida y se confirmó que no se registró ninguna persona lesionada. Sin embargo, el suceso generó pánico entre los recientes, por lo que rápidamente solicitaron la intervención por parte de las autoridades competentes. Elementos de la Policía Municipal de San Ignacio acudieron a la zona para atender la situación y constataron que Jesús Manuel 'N' había sido privado de la libertad.

Violento miércoles en Sinaloa

A pesar de los esfuerzos por parte de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y de las manifestaciones por parte de la sociedad civil, los índices de violencia en Sinaloa se mantienen a la alza. Derivado de los hechos registrados el miércoles 10 de septiembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) contabilizó ocho homicidios dolosos, tres denuncias por privación ilegal de personas y nueve más por robo de vehículos en municipios como Navolato, Culiacán y Mocorito.

