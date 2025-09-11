Hallan a José Luis asesinado a balazos horas más tarde de ser 'levantado' al sur de Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Durante las primeras horas de este jueves 11 de septiembre de 2025, la paz de los vecinos de la colonia 7 de abril se vio afectada por el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en un terreno baldío situado en la calle 12 de Octubre, perteneciente a la sindicatura de Villa Unión, al sur de Mazatlán. Los primeros reportes indican que el individuo fue privado de la libertad en su domicilio y horas más tarde fue encontrado muerto en el punto referido.

De acuerdo con datos recabados por el portal de noticias Línea Directa, el hoy occiso fue 'levantado' aproximadamente a las 03:00 horas de este día. Alrededor de las 07:00 horas, personas que transitaban por la zona se percataron de la presencia del cadáver en el lote baldío, ubicado a unos 100 metros de la vivienda de la víctima. Familiares del sujeto lo identificaron como José Luis 'N', de 32 años de edad, quien fue asesinado a balazos tras ser sustraído de su residencia.

Fue alrededor de las 07:00 de la mañana que personas que iban pasando por la calle vieron el cuerpo de una persona tirada en un terreno baldío y dieron aviso a las autoridades. Al lugar llegaron elementos preventivos como primeros respondientes, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales", explicó el medio anteriormente citado.

Paramédicos de Bomberos Veteranos arribaron al sitio para brindarle los primeros auxilios al hombre, sin embargo, al revisarlo pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales. Minutos más tarde, elementos de la Policía Municipal de Mazatlán se presentaron en el área para acordonar la zona y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Personal de la dependencia estatal se encargó de realizar las diligencias correspondientes.

Una vez concluidas los trabajos en la escena, la autoridad competente ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley y quedará bajo resguardo del Ministerio Público para luego ser entregado a sus familiares. Cabe aclarar que hasta el momento, ninguna autoridad local o estatal ha proporcionado datos sobre los responsables.

Fuente: Tribuna del Yaqui