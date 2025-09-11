La decisión del equipo de Junior H que lo pondría en riesgo tras las amenazas del CJNG

Tijuana, Baja California.- La madrugada del martes 9 de septiembre de 2025 apareció una narcomanta con amenazas para el exponente de corridos tumbados, Junior H, en la ciudad de Tijuana, Baja California. Autoridades municipales confirmaron que la lona fue localizada sobre un puente peatonal de la colonia Buena Vista, cuyo contenido advertía al intérprete de El Rescate para que no asista a su presentación que está pactada para el próximo 9 de noviembre en el Estadio Caliente, lo que marcará el inicio de gira Sad Boy Tour.

Elementos de la Policía Municipal de Tijuana se movilizaron hacia la ubicación tras recibir un reporte sobre la presencia de la manta en el Boulevard Las Américas Norte y Estado 19. El mensaje fue atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo criminal que ha amenazado a otros artistas en Baja California como Peso Pluma y el fallecido Ernesto Barajas. A pesar de la advertencia, Laureano Carrillo Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, aseguró que no han sido contactados por el equipo del cantante.

Nosotros estamos a la espera de que nos contacten, o algún tipo de apoyo, pues creo que siempre se va a dar a la población. Creo que estamos en condiciones de poder garantizar la seguridad para esos eventos en caso de que ellos lo soliciten", explicó el funcionario estatal durante una conferencia de prensa.

Asimismo, Carrillo Rodríguez mencionó que no es la primera vez que se enfrentan a una situación de este tipo, ya que anteriormente se han colocado mantas para amenazar a otros cantantes y agrupaciones musicales. El secretario de Seguridad afirmó que la primera acción que toman es mantenerse en contacto con el entorno de los artistas para brindarles apoyo, pero, hasta el momento, el equipo de Junior H no ha sostenido comunicación con la dependencia.

Junior H abstente de presentarte el día 08/09 si no te va a cargar la v…ga (…) Que no cantes narcocorridos eso no te salva. No perdonamos. Atte:CJNG", fue el mensaje que apareció en la narcomanta localizada cerca de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

Tras el descubrimiento de la lona, la Fiscalía General del Estado de Baja California confirmó que se abrió una carpeta de investigación, aunque aclaró que no había una denuncia formal al respecto. Por su parte, Antonio Herrera Pérez, nombre real de Junior H, no ha emitido ninguna declaración al respecto y existe un panorama incierto con respecto a si se presentará en la ciudad de Tijuana o, bien, optará por cancelar el show.

Fuente: Tribuna del Yaqui