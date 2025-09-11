Por asesinato de tres personas, capturan a cinco integrantes de grupo criminal en Edomex

Toluca, Estado de México.- Como resultado de un trabajo de investigación y una serie de operativos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) informaron sobre la detención de cuatro hombres y una mujer, quienes son investigados por su presunta vinculación con un triple homicidio ocurrido el pasado 1 de septiembre en el municipio de Zumpango.

Los hechos que son indagados se remontan a la fecha mencionada, cuando la Policía Municipal de Zumpango reportó el hallazgo de tres cuerpos masculinos. Dos de las víctimas se encontraban en el exterior de un taller mecánico, mientras que la tercera fue localizada a una distancia aproximada de 100 metros. Tras esto, la FGJEM abrió la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el suceso y dar con los responsables.

El avance en las pesquisas permitió a las autoridades establecer la posible participación de múltiples individuos y vehículos en la escena del crimen. Un elemento clave en la investigación fue el uso del sistema de cámaras de videovigilancia estatal, cuya monitorización, a cargo de la SSEM, permitió identificar un automóvil en el municipio de Tultitlán que contaba con una consigna operativa por su posible relación con el ilícito.

En una primera acción, elementos de la SSEM interceptaron dicho vehículo. Durante la inspección protocolaria, localizaron en su interior 43 dosis de una sustancia con las características de un estupefaciente, lo que derivó en la detención del conductor por su presunta implicación en delitos contra la salud. Este individuo fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que el vehículo fue asegurado para continuar con las indagatorias.

La información obtenida a partir de esta primera detención fue fundamental para identificar al resto del grupo criminal involucrado. Con base en estos datos, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad diseñaron un despliegue conjunto en Zumpango, donde mediante dos acciones operativas simultáneas se logró la captura de Jorge 'N', alias 'El Güero'; José Pedro 'N', 'El Juliancito'; Huerta 'N', alias 'El Huerta'; Luis Fernando 'N', alias 'El Wicho'; y Nancy 'N', alias 'La Barbie', por el delito de portación de arma prohibida.

Elementos de la #FiscalíaEdoméx y de la @SS_Edomex detuvieron a cinco hombres y una mujer investigados por su probable participación en el delito de un triple homicidio registrado el pasado lunes 1 de septiembre en el municipio de #Zumpango.https://t.co/OwTmnpTbV1 pic.twitter.com/dsOvATSAaE — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 11, 2025

Según las líneas de investigación de la Fiscalía mexiquense, una de las principales hipótesis apunta a que el multihomicidio se debió de una disputa por el control territorial para la venta y distribución de estupefacientes en la región, ya que los detenidos presuntamente forman parte de una célula delictiva dedicada a esta actividad ilícita. Tras su captura, los seis individuos fueron trasladados e ingresados a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, quedando a disposición de la autoridad judicial.

Fuente: Tribuna