Ramón asaltó tienda en Ciudad Obregón; fingió portar pistola para amenazar a empleados

Ciudad Obregón, Sonora.- Por el delito de robo con violencia moral cometido en un establecimiento comercial, un hombre llamado Ramón Guadalupe 'N', de 28 años de edad, fue arrestado y vinculado a proceso penal. Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el crimen sucedió el 10 de enero de 2025, alrededor de las 20:55 horas, cuando el acusado ingresó a una tienda de la colonia Luis Echeverría, en Ciudad Obregón.

Una vez en el lugar, simuló portar un arma de fuego colocando su mano en la cintura y, mediante expresiones altisonantes, exigió a las empleadas la entrega del dinero producto de las ventas. Bajo amenaza y violencia moral, el sujeto logró apoderarse de 3 mil 890 pesos en efectivo, huyendo inmediatamente del lugar a pie con el botín. La denuncia presentada y las indagatorias realizadas permitieron lanzar una orden de aprehensión en su contra.

Ramón Guadalupe 'N' fue capturado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). Durante la audiencia de formulación de imputación, un juez resolvió vincular a proceso al señalado, imponiéndole prisión preventiva justificada. La Fiscalía de Sonora indicó que con esta acción "refrenda su compromiso de investigar y sancionar los delitos patrimoniales cometidos con violencia, garantizando justicia a las víctimas y seguridad para la sociedad sonorense".

Hace unos días, elementos de la Policía Municipal de Cajeme y personal de la Secretaría de Marina (Semar) lograron la detención de un hombre, identificado como Juan Ramón 'N', de 36 años de edad, por su presunta implicación en el delito de robo de menor en grado de tentativa. Los hechos ocurrieron durante la mañana de este lunes 8 de septiembre en las instalaciones del Hospital IMSS-Bienestar, de Ciudad Obregón.

Según el informe oficial, el incidente se originó en la sala de urgencias del nosocomio. Una ciudadana que se encontraba en el lugar esperando atención, en compañía de su sobrino de 10 meses de edad, reportó que un individuo desconocido se aproximó a ellos. De acuerdo con su testimonio, el sujeto habría tocado al bebé sin su consentimiento para después, presuntamente, intentar sustraerlo por la fuerza de sus brazos, sin éxito.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora