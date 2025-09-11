Reportan la muerte de la señora Alicia; protegió a su nieta con su cuerpo de la explosión en Iztapalapa

Ciudad de México.- Autoridades mexicanas reportaron el fallecimiento de la señora Alicia Matías Tenorio, quien protegió a su nieta con su cuerpo en la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa; la señora tenía quemaduras de gravedad en el 98 por ciento de su cuerpo. El número de víctimas mortales por esta tragedia asciende a nueve en total; de acuerdo con información oficial, la cifra de personas hospitalizadas es de 55 con 22 altas hasta el momento, pero su estado se mantiene delicado.

La señora Alicia se dio a conocer por los videos que se viralizaron de ella y su nieta, donde se ve sosteniéndola en sus brazos tras haberla protegido al momento de la explosión. En las imágenes se puede apreciar cómo su cara, su cuerpo y su cabello quedaron quemados, ya que fue el escudo de la pequeña bebé de apenas dos años. Las quemaduras en su cuerpo la mantenían en estado crítico.

Alicia trabajaba como checadora y se encontraba apenas a unos metros de donde la pipa con gas se volcó y causó la explosión en el puente de La Concordia, en Iztapalapa. En ningún momento dudó en proteger a la pequeña y, tras la explosión, se ve cómo caminó para buscar ayuda, hasta que un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intervino en la escena para ayudarla. El elemento, Sergio Soriano, ha declarado: "No hay nada que te prepare para ver a una niña quemada con su abuelita. Le pido a la familia de la señora Alicia que me perdone porque ya no pude hacer más".

Aunque el reporte de su muerte se dio a conocer por las autoridades de la Ciudad de México, según varios medios de comunicación, la señora se mantiene todavía con vida. De acuerdo con Fuerza Informativa Azteca, el dato fue confirmado por los familiares de Alicia, que, dicen según el medio, se mantiene sedada ante la gravedad de las quemaduras.

uD83DuDD3A#ÚLTIMAHORA: El gobierno de la #CDMX confirma la muerte de la señora Alicia Matías Tenorio, quien protegió a su nieta con su cuerpo de la explosión de la pipa en #Iztapalapa.



Ya van 9 fallecidos por la tragedia.



DEP. pic.twitter.com/Uw7302f0o4 — Carlos Zúñiga Pérez (@Carloszup) September 12, 2025

Se espera que en las próximas horas se dé a conocer más información por parte de las autoridades mexicanas correspondientes. En redes sociales, los usuarios externaron su consternación ante los hechos, destacando el valor de Alicia y exigiendo justicia para ella y para su nieta, quien también presentó quemaduras en sus extremidades.

#IMPORTANTE | El gobierno de la #CDMX reporta el fallecimiento de Alicia Matías, la mujer que protegió a su nieta en la explosión del puente de La Concordia.



Sin embargo, después de darse a conocer la información, su hermana Sara, quien se encuentra en el hospital, aseguró a FIA… pic.twitter.com/KCaPjRDdtP — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui