Se metió a domicilio de Hermosillo y robó objetos de valor; Jesús María ya está detenido

Hermosillo, Sonora.- Jesús María 'N' fue capturado y vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de robo en casa habitación, cometido en contra de una mujer, en Hermosillo. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el crimen sucedió el 16 de diciembre de 2024, alrededor de las 10:30 horas, cuando el imputado ingresó al patio trasero de un domicilio, sin consentimiento de la propietaria.

En ese momento, la vivienda ubicada en la colonia Benito Juárez, se encontraba habitada por un adolescente. Jesús María 'N' se apoderó de diversa herramienta contenida en una caja, propiedad de la víctima, siendo sorprendido por el menor. Posteriormente, optó por brincar la barda y huir del lugar con los objetos sustraídos. En la audiencia inicial, el juez calificó de legal la detención, escuchó la formulación de imputación y la exposición de evidencias.

Por todo lo anterior, resolvió imponerle prisión preventiva justificada como medida cautelar, además de fijar un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria. La Fiscalía de Sonora señaló que con esta acción "reafirma su compromiso de combatir los delitos patrimoniales, fortalecer las investigaciones y garantizar justicia a las víctimas, preservando la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía".

Otro caso de hurto se informó recientemente en Hermosillo. Una condena de 10 años y 10 días de prisión fue dictada en contra de Luis Carlos 'N', de 55 años de edad, tras ser encontrado culpable del delito de robo con violencia en perjuicio de un negocio y dos empleadas. El fallo se dictó al concluir el proceso penal mediante procedimiento abreviado, luego de que el imputado aceptara su responsabilidad en los hechos.

La pena impuesta incluye además las sanciones económicas correspondientes establecidas en la legislación penal vigente. Las pruebas reunidas determinaron que, el 4 de diciembre de 2023, alrededor de las 20:25 horas, el sujeto ingresó a una tienda autoservicio ubicada en la colonia Álvaro Obregón, y al dirigirse al área de cajas amenazó con un arma de fuego a las dos empleadas para exigirles la entrega del dinero.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora