Sicarios persiguen y matan a balazos a elemento de Seguridad Pública Estatal en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Alrededor del mediodía de este jueves 11 de septiembre de 2025 se reportó un ataque armado contra el conductor de una camioneta Chevrolet Cheyenne al sur de Culiacán, Sinaloa. De forma preliminar se indicó que gatilleros desconocidos persiguieron a la víctima por calles de las colonias Morelos y Nuevo Culiacán hasta que lo privaron de la vida. El vehículo de la víctima se impactó contra la fachada de una vivienda de la colonia Morelos.

De acuerdo con información recabada por el portal de noticias Línea Directa, el sujeto fallecido trató de huir, sin embargo, el grupo armado le dio alcance y lo ejecutaron a balazos sobre la calle Bahía de Agiabampo, entre las avenidas Río Ometepec y Nicolás Bravo. El hoy occiso fue identificado de forma extraoficial como Álvaro 'N', de 29 años de edad, quien se desempeñaba como policía de la Dirección de Servicios de Protección (DSP), adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

Fuentes identificaron al elemento de manera extraoficial como Álvaro 'N', quien era un elemento activo de esta corporación que presta servicios de escoltas a diferentes empresas y a empresarios del estado de Sinaloa

Vecinos del sector se comunicaron a las líneas de emergencia del 9-1-1 y reportaron detonaciones de arma de fuego, por lo que se realizó un despliegue de seguridad por parte de las corporaciones policíacas de los diferentes niveles de gobierno. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Policía Municipal arribaron al sitio y encontraron la camioneta incrustada en una vivienda y estrellada contra un transformador de la Comisión Federal de Electricidad.

Trascendió que al menos 10 vehículos, los cuales se encontraban estacionados y sin personas en su interior, sufrieron daños por los disparos durante este nuevo hecho violento registrado en la capital sinaloense. Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargó de las diligencias correspondientes en el área para que el cuerpo pudiera ser trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde quedó bajo resguardo del Ministerio Público.

