Su nombre era Alfredo: Sicarios dan alcance y acribillan a un taxista al oriente de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La tarde del miércoles 10 de septiembre de 2025 se reportó el asesinato a balazos de un hombre de oficio taxista sobre el bulevar Agricultores, en las inmediaciones de la colonia Guadalupe Victoria, al oriente de Culiacán. Preliminarmente se informó que el hoy occiso transitaba sobre el carril con dirección al sur cuando un comando armado lo persiguió y le disparó en múltiples ocasiones hasta arrebatarle la vida.

Según información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, familiares del fallecido lo identificaron como Alfredo 'N', de 52 años de edad y con domicilio en la colonia Emiliano Zapata. De acuerdo con reportes policiales, el homicidio se registró alrededor de las 17:00 horas del miércoles, lo que movilizó a las corporaciones policíacas de los diferentes niveles de gobierno que se trasladaron hacia el lugar en donde se suscitó el ataque armado.

Los datos en el sitio indican que la persecución inició en la calle Fray de Torquemada en dirección al sur y el hoy occiso fue alcanzado cuando se incorporaba al bulevar Agricultores, perdió el control del volante y quedó estampado con un árbol frente al parque", explicó el medio anteriormente citado.

Asesinan a balazosuD83DuDCA5 a un taxistauD83DuDE95 en la colonia Guadalupe Victoria al oriente de Culiacán uD83DuDCCD pic.twitter.com/jqnjJezFYD — Línea Directa Portal (@linea_directa) September 11, 2025

Vecinos del sector se comunicaron a las líneas de emergencias del 9-1-1 y reportaron detonaciones de arma de fuego, por lo que elementos del Ejército Mexicano se presentaron en el sitio. Una vez confirmado el homicidio, los uniformados procedieron a acordonar el área y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Personal de la dependencia estatal se encargó de las diligencias correspondientes para que el cuerpo fuera trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Finalmente se indicó que la familia de Alfredo 'N' acudió ante el Ministerio y presentó la documentación requerida para recibir para que el cuerpo les sea entregado y puedan darle cristiana sepultura. Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque armado y por lo pronto no se tienen datos sobre los responsables, por lo que se espera que las autoridades competentes brinden un informe actualizado del caso en los próximos días.

uD83DuDEA8uD83DuDE94| Ejecutan a balazos a conductor de un taxi uD83DuDE95 sobre el bulevar Agricultores entre las calles Héctor R. Olea y Beutimio Beato Gómez en la colonia Guadalupe Victoria en #Culiacán. El Nissan Tsuru rotulado como taxi presenta impactos de bala en carrocería y cristales. pic.twitter.com/LJCnkqXALN — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) September 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui