Sube a seis el número de muertos por explosión de pipa en Puente de la Concordia, Iztapalapa

Ciudad de México.- Los estragos por la brutal explosión e incendio de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, continúan. La mañana de este jueves 11 de septiembre, el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) confirmó que, lamentablemente, el número de víctimas mortales por este siniestro subió a seis, aunque no descartan que la cifra aumente debido a la condición crítica de varios pacientes.

De acuerdo con información presentada por la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina, Myriam Urzúa, este siniestro (ocurrido la tarde del miércoles 10 de septiembre) dejó al menos 90 personas lesionadas, de las cuales 23 permanecen en estado crítico debido a la gravedad de sus lesiones, que son quemaduras de segundo y tercer grado.

La funcionaria explicó que varios pacientes presentan quemaduras que alcanzan entre el 50 y el 70 por ciento de la superficie corporal, mientras que los casos más delicados tienen daños que superan ese rango, lo que mantiene su estado de salud en condición de extrema gravedad. De igual forma, comentó que 10 personas afectadas por este incidente ya fueron dadas de alta.

Se apuntó que entre los heridos hay tanto hombres como mujeres, los cuales fueron trasladados a distintos hospitales de la Ciudad de México (CDMX) y del Estado de México (Edomex) para recibir atención especializada. Asimismo, la dependencia destacó que existe una coordinación activa entre los tres órdenes de gobierno para dar acompañamiento y apoyo a las familias de las víctimas mortales y a las personas hospitalizadas.

Sheinbaum expresa solidaridad a víctimas de siniestro en Iztapalapa

En la previa, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció por este siniestro durante su conferencia 'Mañanera del Pueblo' realizada en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

La primera presidenta envió un sus condolencias a los afectados, así como a sus seres queridos, y reiteró que el Gobierno Federal estará apoyando en lo necesario: "Estamos apoyando en todo lo que se necesita; nuestra solidaridad a todos aquellos familiares que perdieron a una persona y lo que se necesite vamos a estar ahí, muy pendientes". TRIBUNA te comparte toda la información aquí.

