Traficaba armamento y más de mil pastillas de fentanilo; irá 12 años a prisión de Sonora

San Luis Río Colorado, Sonora.- un individuo identificado como José A. fue sentenciado a una pena de 12 años de prisión. La condena fue dictada por un juez federal después de que se acreditara su plena responsabilidad en los delitos relacionados con la portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Según el comunicado oficial, la detención del sujeto tuvo lugar durante un operativo realizado por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) en la colonia México, de San Luis Río Colorado. Durante la intervención, las autoridades aseguraron un arsenal considerable que incluía dos armas de fuego largas y dos cortas, todas ellas abastecidas. En total, se decomisaron 71 cartuchos en los cargadores de dichas armas.

Además de otros 310 cartuchos de diversos calibres y dos cargadores adicionales. Junto al armamento, los agentes federales también encontraron sustancias ilícitas; dos bolsas que contenían 30 gramos 600 miligramos de marihuana, así como un total de mil 82 pastillas de fentanilo, un opioide sintético de alta peligrosidad. De la misma manera, se confiscó un cigarro electrónico y dos cartuchos para el mismo dispositivo.

Tras su detención, José A. fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación (MPF). La Fiscalía federal se encargó de integrar la carpeta de investigación, presentando las pruebas recabadas, como los dictámenes periciales del armamento y las sustancias. Estas pruebas fueron consideradas suficientes durante el desarrollo del juicio oral, lo que llevó al juez de la causa a determinar la culpabilidad del acusado.

Como resultado, se le impuso la pena de 12 años de cárcel y una sanción económica de 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que asciende a 19 mil 224 pesos. La FGR en Sonora destacó que esta sentencia es reflejo de su compromiso institucional para investigar y perseguir los delitos de competencia federal que afectan la seguridad y la salud pública. En este sentido, la dependencia invitó a la ciudadanía para colaborar a través de la denuncia anónima.

Fuente: Tribuna y FGR