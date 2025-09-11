Violenta noche en Hermosillo: Agresión armada deja dos jóvenes heridos de gravedad

Hermosillo, Sonora.- Durante las primeras horas de este jueves 11 de septiembre, un reporte de detonaciones de arma de fuego movilizó a las corporaciones de seguridad a la colonia Coloso, ubicada al oriente de Hermosillo. El incidente resultó en dos hombres con lesiones que requirieron atención médica y activó un operativo de autoridades para esclarecer los hechos registrados aproximadamente a las 4:50 de la madrugada.

La alerta inicial, generada por el estruendo de los disparos, activó el código rojo, lo que derivó en una respuesta de diversas agencias de seguridad pública, quienes acudieron a las inmediaciones de las calles Nueva Circunvalación y Jorge Valencia Juillerat, así como en el Callejón D, donde se desarrollaron las principales diligencias. Al llegar al lugar, personal de la Cruz Roja Mexicana procedió a brindar los primeros auxilios.

En un primer punto, localizaron a un joven de 19 años de edad, identificado como Alberto Alejandro 'N'. Presentaba heridas en la zona del abdomen y en el antebrazo derecho, por lo que fue estabilizado y trasladado a un hospital para recibir la atención médica correspondiente. Poco después, como parte del recorrido de inspección en la zona, fue encontrado un segundo individuo herido en el Callejón D y la calle Jorge Valencia Juillerat.

Este hombre, identificado como Carlos Francisco, de 24 años, también presentaba múltiples lesiones por proyectil de arma de fuego en el abdomen, una pierna y ambos antebrazos. Siguiendo el protocolo, fue trasladado de urgencia a un hospital para su valoración y tratamiento. La Fiscalía General de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación, clasificando el hecho como un posible homicidio en grado de tentativa.

El Ministerio Público tomó el control del caso para efectuar las indagatorias pertinentes, cuyo objetivo es determinar el móvil del suceso y la secuencia exacta de los acontecimientos. Asimismo, elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) implementaron un despliegue en el sector. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la detención de personas relacionadas con este hecho.

